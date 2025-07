Donald Trump dice estar decepcionado con Vladímir Putin pero que no ha “terminado” con él

Londres - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo a la cadena BBC estar decepcionado con el presidente ruso, Vladímir Putin , pero recalcó que aún no ha “terminado” con él, al hablar acerca de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania.

“Estoy decepcionado con él, pero no he terminado con él. Pero estoy decepcionado”, insistió Trump en unas declaraciones por teléfono después de anunciar planes para enviar armas a Ucrania y advertir sobre la imposición de severos aranceles a Rusia si no se llega a un pacto de alto el fuego en 50 días.