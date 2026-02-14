Donald Trump insta a otros países a pedir retirada de propuesta climática de la ONU

Naciones Unidas- La administración de Donald Trump está instando a otras naciones a presionar a un pequeño país insular del Pacífico para que retire un proyecto de resolución de las Naciones Unidas que apoya la adopción de medidas enérgicas para prevenir el cambio climático, incluida la reparación de los daños causados por cualquier nación que no tome medidas.

En unas directrices emitidas esta semana a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero, el Departamento de Estado afirmó que “se opone firmemente” a la propuesta que está debatiendo la Asamblea General de la ONU y que su adopción “podría suponer una grave amenaza para la industria estadounidense.”

“El presidente Trump ha transmitido un mensaje muy claro: que la ONU y muchas naciones del mundo se han desviado salvajemente del camino, exagerando el cambio climático hasta convertirlo en la mayor amenaza del mundo”, según el cable enviado el martes y obtenido por The Associated Press.

Es el último movimiento de la administración Trump para distanciar a Estados Unidos de los esfuerzos contra el cambio climático en el país y en todo el mundo. Hace un día, el gobierno revocó un hallazgo científico que durante mucho tiempo ha sido la base central de la acción estadounidense para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. El mes pasado, Estados Unidos también anunció sus planes de retirarse del tratado de la ONU que establece las negociaciones internacionales sobre el clima.

El proyecto de resolución patrocinado por Vanuatu, que como muchas naciones insulares teme por su supervivencia a causa del cambio climático, se está distribuyendo entre los 193 miembros de la Asamblea General y tiene su origen en una histórica opinión consultiva emitida por el máximo tribunal de la ONU el pasado mes de julio.

La Corte Internacional de Justicia declaró que los países podrían estar violando el derecho internacional si no toman medidas para proteger el planeta del cambio climático, y las naciones perjudicadas por sus efectos podrían tener derecho a reparaciones.

Todos los Estados miembros de la ONU, incluidos los principales emisores de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos y China, son partes en el Tribunal. El dictamen no es jurídicamente vinculante, pero fue aclamado como un punto de inflexión en la legislación internacional sobre el clima.

El proyecto de resolución expresa la determinación de traducir las conclusiones de la CIJ en “acciones multinacionales concretas” y pide a todas las naciones y organizaciones regionales que cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional en relación con el cambio climático.

Según la propuesta, esto incluye adoptar un plan nacional de acción por el clima para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados; eliminar gradualmente las subvenciones a la exploración, producción y explotación de combustibles fósiles; e instar a los infractores a “reparar íntegra y prontamente los daños”. Establecería un Registro Internacional de Daños para inscribir pruebas y reclamaciones.

El embajador de Vanuatu ante la ONU, Odo Tevi, que dijo que su país insular quiere que la resolución se vote a finales de marzo, ha subrayado que se asegurará de que la claridad del fallo de la CIJ “refuerce la acción climática global y la cooperación multilateral”.

Louis Charbonneau, director de Human Rights Watch en la ONU, instó el viernes a apoyar el proyecto de resolución y dijo que “los gobiernos deben estar a la altura de su obligación” de proteger los derechos humanos en todo el mundo mediante la protección del medio ambiente.

“Los gobiernos responsables no deberían dejarse intimidar por quienes rechazan el consenso científico mundial y siguen apoyando la dependencia de combustibles fósiles nocivos”, afirmó.

Aunque las resoluciones de la Asamblea General tampoco son jurídicamente vinculantes, la CIJ afirmó que tomar medidas para hacer frente a la crisis climática es una obligación internacional.

“La resolución intenta convertir la interpretación de la CIJ de normas jurídicas clave en una hoja de ruta práctica para la rendición de cuentas por parte de los Estados, lo que probablemente desencadenará el rechazo político de los países con mayores ingresos y que más emiten, recelosos de su responsabilidad histórica y financiera”, declaró el viernes Candy Ofime, investigadora sobre justicia climática y asesora jurídica de Amnistía Internacional.

El cable del Departamento de Estado esbozaba los planes para decir a otros países que insten a Vanuatu a retirar su proyecto -que, según EE.UU., es “aún más problemático” que la opinión del tribunal- de la consideración antes del viernes, cuando comenzaron las consultas informales.

Afirmó que otras potencias económicas del Grupo de los 7, así como China, Arabia Saudí y Rusia, han indicado a la Misión de Estados Unidos ante la ONU que comparten la preocupación de los estadounidenses por “aspectos” del borrador.

“Esta resolución de la AGNU es otro ejemplo de la extralimitación de la ONU, parte de un patrón más amplio de tratar de usar modelos climáticos especulativos para fabricar supuestas obligaciones legales que buscan asignar culpas y alentar reclamaciones infundadas, e inferir obligaciones de derechos humanos que los Estados no han acordado”, según el cable, que dice a los diplomáticos estadounidenses que lo usen como tema de conversación con representantes de otros países.