Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump insta a otros países a pedir retirada de propuesta climática de la ONU

El proyecto apoya la adopción de medidas enérgicas para prevenir el cambio climático, incluida la reparación de los daños

14 de febrero de 2026 - 8:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Es el último movimiento de la administración Trump para distanciar a Estados Unidos de los esfuerzos contra el cambio climático en el país y en todo el mundo. (Annika Hammerschlag)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Naciones Unidas- La administración de Donald Trump está instando a otras naciones a presionar a un pequeño país insular del Pacífico para que retire un proyecto de resolución de las Naciones Unidas que apoya la adopción de medidas enérgicas para prevenir el cambio climático, incluida la reparación de los daños causados por cualquier nación que no tome medidas.

RELACIONADAS

En unas directrices emitidas esta semana a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero, el Departamento de Estado afirmó que “se opone firmemente” a la propuesta que está debatiendo la Asamblea General de la ONU y que su adopción “podría suponer una grave amenaza para la industria estadounidense.”

“El presidente Trump ha transmitido un mensaje muy claro: que la ONU y muchas naciones del mundo se han desviado salvajemente del camino, exagerando el cambio climático hasta convertirlo en la mayor amenaza del mundo”, según el cable enviado el martes y obtenido por The Associated Press.

Es el último movimiento de la administración Trump para distanciar a Estados Unidos de los esfuerzos contra el cambio climático en el país y en todo el mundo. Hace un día, el gobierno revocó un hallazgo científico que durante mucho tiempo ha sido la base central de la acción estadounidense para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. El mes pasado, Estados Unidos también anunció sus planes de retirarse del tratado de la ONU que establece las negociaciones internacionales sobre el clima.

El proyecto de resolución patrocinado por Vanuatu, que como muchas naciones insulares teme por su supervivencia a causa del cambio climático, se está distribuyendo entre los 193 miembros de la Asamblea General y tiene su origen en una histórica opinión consultiva emitida por el máximo tribunal de la ONU el pasado mes de julio.

La Corte Internacional de Justicia declaró que los países podrían estar violando el derecho internacional si no toman medidas para proteger el planeta del cambio climático, y las naciones perjudicadas por sus efectos podrían tener derecho a reparaciones.

Desde la Amazonía: el último desafío de Biden a Trump para frenar el cambio climático

Desde la Amazonía: el último desafío de Biden a Trump para frenar el cambio climático

Con este reto frontal el mandatario marcó su política pública sobre el reto ambiental que enfrenta el mundo.

Todos los Estados miembros de la ONU, incluidos los principales emisores de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos y China, son partes en el Tribunal. El dictamen no es jurídicamente vinculante, pero fue aclamado como un punto de inflexión en la legislación internacional sobre el clima.

El proyecto de resolución expresa la determinación de traducir las conclusiones de la CIJ en “acciones multinacionales concretas” y pide a todas las naciones y organizaciones regionales que cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional en relación con el cambio climático.

Según la propuesta, esto incluye adoptar un plan nacional de acción por el clima para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados; eliminar gradualmente las subvenciones a la exploración, producción y explotación de combustibles fósiles; e instar a los infractores a “reparar íntegra y prontamente los daños”. Establecería un Registro Internacional de Daños para inscribir pruebas y reclamaciones.

El embajador de Vanuatu ante la ONU, Odo Tevi, que dijo que su país insular quiere que la resolución se vote a finales de marzo, ha subrayado que se asegurará de que la claridad del fallo de la CIJ “refuerce la acción climática global y la cooperación multilateral”.

Louis Charbonneau, director de Human Rights Watch en la ONU, instó el viernes a apoyar el proyecto de resolución y dijo que “los gobiernos deben estar a la altura de su obligación” de proteger los derechos humanos en todo el mundo mediante la protección del medio ambiente.

“Los gobiernos responsables no deberían dejarse intimidar por quienes rechazan el consenso científico mundial y siguen apoyando la dependencia de combustibles fósiles nocivos”, afirmó.

Aunque las resoluciones de la Asamblea General tampoco son jurídicamente vinculantes, la CIJ afirmó que tomar medidas para hacer frente a la crisis climática es una obligación internacional.

El DRNA cuenta, al momento, con dos máquinas acuáticas para el control del sargazo.En el muelle de Las Croabas, en Fajardo, la acumulación de sargazo cubre gran parte del agua.Para esta temporada de sargazo, se ha estimado que el Caribe pudiera recibir casi 40 millones de toneladas del alga.
1 / 14 | Crisis en las costas: esta es la máquina que remueve el sargazo del agua. El DRNA cuenta, al momento, con dos máquinas acuáticas para el control del sargazo. - Ramon "Tonito" Zayas

“La resolución intenta convertir la interpretación de la CIJ de normas jurídicas clave en una hoja de ruta práctica para la rendición de cuentas por parte de los Estados, lo que probablemente desencadenará el rechazo político de los países con mayores ingresos y que más emiten, recelosos de su responsabilidad histórica y financiera”, declaró el viernes Candy Ofime, investigadora sobre justicia climática y asesora jurídica de Amnistía Internacional.

El cable del Departamento de Estado esbozaba los planes para decir a otros países que insten a Vanuatu a retirar su proyecto -que, según EE.UU., es “aún más problemático” que la opinión del tribunal- de la consideración antes del viernes, cuando comenzaron las consultas informales.

Afirmó que otras potencias económicas del Grupo de los 7, así como China, Arabia Saudí y Rusia, han indicado a la Misión de Estados Unidos ante la ONU que comparten la preocupación de los estadounidenses por “aspectos” del borrador.

“Esta resolución de la AGNU es otro ejemplo de la extralimitación de la ONU, parte de un patrón más amplio de tratar de usar modelos climáticos especulativos para fabricar supuestas obligaciones legales que buscan asignar culpas y alentar reclamaciones infundadas, e inferir obligaciones de derechos humanos que los Estados no han acordado”, según el cable, que dice a los diplomáticos estadounidenses que lo usen como tema de conversación con representantes de otros países.

Muchos científicos de renombre han advertido continuamente de que el cambio climático es la causa del aumento de fenómenos meteorológicos extremos mortales y costosos, como inundaciones, sequías, incendios forestales, lluvias intensas y calores peligrosos.

Tags
Breaking NewsCambio climáticoNaciones UnidasONUDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: