Últimas Noticias
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Dónde están las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio?

Irán amenazó con atacar estos puntos mientras se elevan las tensiones con Estados Unidos

29 de enero de 2026 - 4:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La base aérea de Al Udeid, en Catar, alberga los componentes avanzados del CENTCOM, así como las fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales del comando. (Suministrada)
Por AFP
Agencia de noticias

Estados Unidos e Irán parecen estar moviéndose hacia un conflicto militar, tras declaraciones del presidente Donald Trump de que Washington está “dispuesto y capaz” de bombardear a su archienemigo, mientras que Teherán amenazó con una “respuesta demoledora”.

RELACIONADAS

La retaliación iraní a un ataque estadounidense sería atacar fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio. El ejército advirtió este jueves que hay “muchas” bases estadounidenses al alcance de sus misiles.

A continuación, la AFP examina las concentraciones más grandes de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, que están bajo el mando del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM).

Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia.Las manifestaciones han alcanzado más de 170 localidades en 25 de las 31 provincias iraníes, según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.Manifestantes participan en una manifestación en Berlín, Alemania, en apoyo a las protestas masivas a nivel nacional en Irán contra el gobierno.
1 / 16 | Protestas en Irán: el gobierno desconecta el internet, pero manifestantes encuentran cómo comunicarse con el mundo. Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia. - The Associated Press

Baréin

El pequeño reino del Golfo alberga una instalación conocida como Actividad de Apoyo Naval de Baréin, donde tienen su base la Quinta Flota de la Marina y el cuartel general de las Fuerzas Navales de Estados Unidos.

El puerto de aguas profundas de Baréin puede acoger a los buques militares estadounidenses más grandes, como los portaviones. La Marina de Estados Unidos ha utilizado la base en el país desde 1948, cuando la instalación era operada por la Marina Real británica.

Varios buques estadounidenses tienen su puerto base en Baréin, incluidos buques antiminas y barcos de apoyo logístico.

Irak

Estados Unidos tiene tropas en la región autónoma Kurda de Irak como parte de una coalición internacional contra el grupo Estado Islámico, pero esta misión tiene previsto acabar en septiembre de 2026 tras un acuerdo entre Washington y Bagdad.

Bajo ese mismo acuerdo, las fuerzas estadounidenses completaron su retirada de instalaciones federales en Irak, cuyo gobierno es aliado cercano de Irán, pero también un socio estratégico de Washington.

Tras el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, fuerzas estadounidenses en Irak y Siria fueron atacadas repetidamente por milicias proiraníes, pero respondieron con contundentes bombardeos contra objetivos vinculados a Teherán, y los ataques disminuyeron en gran medida.

Kuwait

Kuwait tiene varias bases estadounidenses, incluida Camp Arifjan, donde se encuentra el cuartel general avanzado del componente del Ejército de Estados Unidos del CENTCOM.

El Ejército estadounidense también dispone de reservas de equipos y suministros en el país. La Base Aérea Ali al-Salem alberga la 386 Ala Expedicionaria Aérea, que el ejército describe como el “principal centro de transporte aéreo y puerta de entrada para proporcionar poder de combate a las fuerzas conjuntas y de la coalición” en la región.

Además, Estados Unidos tiene drones, incluidos MQ-9 Reaper, en Kuwait.

Catar

La base aérea de Al Udeid, en Catar, alberga los componentes avanzados del CENTCOM, así como las fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales del comando.

También acoge aviones de combate rotativos y la 379 Ala Expedicionaria Aérea, que según el ejército incluye “transporte aéreo, reabastecimiento aéreo, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y medios de evacuación aeromédica”.

Irán lanzó misiles contra Al Udeid el pasado mes de junio tras los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

Siria

Estados Unidos ha mantenido durante años tropas en Siria como parte de los esfuerzos internacionales contra el grupo Estado Islámico, que surgió de la guerra civil siria para invadir gran parte de ese país y su vecino Irak.

Destacando los peligros a los que se enfrentan las fuerzas estadounidenses en el país, dos soldados estadounidenses y un intérprete civil fueron asesinados en Siria en diciembre en un ataque atribuido al grupo Estado Islámico.

Emiratos Árabes Unidos

La base aérea de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, alberga la 380 Ala Expedicionaria Aérea de Estados Unidos, una fuerza compuesta por diez escuadrones de aviones y que también incluye drones como los MQ-9 Reaper.

Aviones de combate han rotado por Al Dhafra, que también alberga el centro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos para el “entrenamiento avanzado en guerra aérea”.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
