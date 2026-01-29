Bajo cuarentena inmediata: reportan varios muertos tras tiroteo en comunidad de Canadá
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos y el número exacto de víctimas
29 de enero de 2026 - 9:58 AM
29 de enero de 2026 - 9:58 AM
Una comunidad en Canadá fue puesta bajo cuarentena inmediata luego de que se registrara un tiroteo que dejó a múltiples personas muertas, informaron las autoridades locales.
El jefe Michael Petawabano, de la Nación Cree de Mistissini, anunció la activación del encierro como medida de seguridad mientras las autoridades llevan a cabo una investigación activa.
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos y el número exacto de víctimas.
La pesquisa está a cargo de la Fuerza de Policía de Eeyou Eenou y la Sûreté du Québec.
Como parte de las medidas decretadas, Petawabano ordenó a todos los residentes permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso.
También se dispuso el cierre de edificios comunitarios, escuelas, oficinas e instalaciones, y se restringió el tránsito dentro y fuera de la comunidad.
Las autoridades exhortaron además a la población a seguir las instrucciones de los agentes del orden público, mientras que los servicios de emergencia continúan operando.
“Nuestros corazones están llenos de dolor por las vidas perdidas y las familias afectadas por esta tragedia”, expresó Petawabano en declaraciones escritas.
“Pedimos a todos los miembros de la comunidad que mantengan la calma, permanezcan en casa y cooperen plenamente con la policía mientras realizan su investigación”, agregó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: