NoticiasMundo
Bajo cuarentena inmediata: reportan varios muertos tras tiroteo en comunidad de Canadá

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos y el número exacto de víctimas

29 de enero de 2026 - 9:58 AM

Las autoridades no han precisado la cantidad de muertos y heridos, pero aseguran que son múltiples.
La pesquisa está a cargo de la Fuerza de Policía de Eeyou Eenou y la Sûreté du Québec. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una comunidad en Canadá fue puesta bajo cuarentena inmediata luego de que se registrara un tiroteo que dejó a múltiples personas muertas, informaron las autoridades locales.

El jefe Michael Petawabano, de la Nación Cree de Mistissini, anunció la activación del encierro como medida de seguridad mientras las autoridades llevan a cabo una investigación activa.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos y el número exacto de víctimas.

La pesquisa está a cargo de la Fuerza de Policía de Eeyou Eenou y la Sûreté du Québec.

Como parte de las medidas decretadas, Petawabano ordenó a todos los residentes permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso.

También se dispuso el cierre de edificios comunitarios, escuelas, oficinas e instalaciones, y se restringió el tránsito dentro y fuera de la comunidad.

Las autoridades exhortaron además a la población a seguir las instrucciones de los agentes del orden público, mientras que los servicios de emergencia continúan operando.

“Nuestros corazones están llenos de dolor por las vidas perdidas y las familias afectadas por esta tragedia”, expresó Petawabano en declaraciones escritas.

“Pedimos a todos los miembros de la comunidad que mantengan la calma, permanezcan en casa y cooperen plenamente con la policía mientras realizan su investigación”, agregó.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
