Últimas Noticias
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% por su nuevo acuerdo comercial con China

El presidente de Estados Unidos hizo las expresiones en una publiación en redes sociales

24 de enero de 2026 - 11:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Markus Schreiber)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer un arancel del 100% a los bienes importados desde Canadá si el vecino del norte seguía adelante con su acuerdo comercial con China.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que si el primer ministro canadiense Mark Carney “piensa que va a convertir a Canadá en un ‘Puerto de Descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”.

Mientras Trump ha librado una guerra comercial durante el último año, Canadá negoció este mes un acuerdo para reducir los aranceles sobre vehículos eléctricos chinos a cambio de menores impuestos de importación sobre productos agrícolas canadienses.

Inicialmente, Trump había dicho que ese acuerdo era lo que Carney “debería estar haciendo y es algo bueno que firme un acuerdo comercial”.

La oficina de Carney no respondió a una solicitud de comentarios.

La amenaza de Trump se produjo en medio de una escalada de palabras con Carney mientras el impulso de Trump para adquirir Groenlandia tensó la alianza de la OTAN. Trump comentó mientras estaba en Davos, Suiza, esta semana que “Canadá vive gracias a Estados Unidos”. Carney respondió que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene que inclinarse hacia tendencias autocráticas.

Más tarde, Trump revocó su invitación a Carney para unirse a la “Junta de Paz” que el mandatario estadounidense está formando para intentar resolver conflictos globales.

Trump también ha insistido en que Canadá debe ceder su soberanía y convertirse en el estado 51 de Estados Unidos.

Esta semana, Trump reanudó esa postura, publicando una imagen alterada en redes sociales que mostraba un mapa de Estados Unidos que incluía a Canadá, Venezuela, Groenlandia y Cuba como parte de su territorio.

En su mensaje del sábado, Trump continuó sus provocaciones llamando al líder de Canadá “Gobernador Carney”. Trump había usado el mismo apodo para el predecesor de Carney, Justin Trudeau, y su uso hacia Carney fue la última señal de su deteriorada relación.

Carney aún no ha llegado a un acuerdo con Trump para reducir algunos de los aranceles que ha impuesto en sectores clave de la economía canadiense . Pero Canadá ha estado protegido del mayor impacto de los aranceles de Trump por el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México. Ese acuerdo comercial debe ser revisado este año.

Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosChina Canadáaranceles
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
