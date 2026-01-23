Opinión
“Conversaciones marchan bien”: Gustavo Petro se muestra optimista por próxima reunión con Donald Trump

Luego de meses de tensiones políticas que derivaron en sanciones y la amenaza de un ataque militar

23 de enero de 2026 - 4:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente colombiano Gustavo Petro observa durante la ceremonia de juramentación de los nuevos comandantes militares. (Esteban Vega)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente colombiano Gustavo Petro se mostró optimista el viernes por el encuentro que se prevé en las próximas semanas con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, luego de meses de tensiones políticas que derivaron en sanciones y la amenaza de un ataque militar.

“Las conversaciones marchan bien”, dijo Petro en un escueto mensaje en la red social X, tras citar un anuncio de la Cancillería sobre los preparativos del encuentro del 3 de febrero.

La Cancillería informó en un comunicado que la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvieron una llamada telefónica en tono cordial.

“Se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, indicó la Cancillería, dado que en septiembre Estados Unidos dijo que revocaría la visa del presidente colombiano, luego de que desde Nueva York exhortó a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump en un mitín contra las acciones bélicas en la Franja de Gaza.

De acuerdo con Colombia, Villavicencio y Rubio plantearon los temas a tratar en la reunión que tendrán los mandatarios y que incluyen la lucha contra el crimen organizado transnacional, “asuntos de seguridad regional”, que no fueron detallados, y las oportunidades conjuntas en materia económica.

El Departamento de Estado también confirmó la llamada entre ambos funcionarios, la cual sirvió para “dialogar sobre prioridades comunes”, que incluyen el comercio, según indicó el viceportavoz principal Tommy Pigott.

La tensión entre los presidentes cedió a inicios de enero cuando Trump atendió una llamada telefónica de Petro, en la que llamó para “explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, según el mandatario estadounidense.

Los desacuerdos entre ambos mandatarios han incluido la política migratoria y las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza, pero se han concentrado especialmente en la lucha contra el narcotráfico.

Trump ha señalado a Petro, sin enseñar pruebas, de ser un “capo de la droga” y el Departamento del Tesoro lo sancionó a él y a su esposa por esos supuestos vínculos. Petro ha negado los señalamientos, que ha calificado de injustos al considerar que se ha dedicado a combatir a los narcos en su país.

El malestar del oficialismo colombiano con Washington se profundizó tras la incursión militar en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa. Luego Trump puso en la mira a Colombia y arremetió contra su gobernante.

Consultado por periodistas si podría ordenar una operación similar contra Colombia, Trump respondió: “Me suena bien”. Además, calificó a Petro como un “hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos” y avisó que “no va a hacerlo por mucho tiempo”.

