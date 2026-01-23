Comentario de Donald Trump sobre Afganistán desata tormenta en el Reino Unido

Londres– Las declaraciones de Donald Trump, quien sostuvo que los aliados de la OTAN habían “permanecido un poco alejados de las líneas del frente” en Afganistán, provocaron el viernes una ola de indignación en Gran Bretaña, país que sufrió centenares de bajas militares en el conflicto. El primer ministro, Keir Starmer, calificó esos dichos de “insultantes”.

En una entrevista concedida el jueves a la cadena estadounidense Fox News, en Davos, Suiza, Trump cuestionó el rol de los demás países miembros de la OTAN al asegurar que Estados Unidos “nunca los necesitó”, y expresó dudas sobre si la alianza estaría dispuesta a respaldar a Washington en caso de que se lo solicitara.

“Siempre he dicho, ¿estarán allí si alguna vez los necesitamos?, y esa es realmente la prueba definitiva y no estoy seguro de eso”, dijo Trump.

“Nunca los hemos necesitado, realmente nunca les hemos pedido nada. Ya sabes, dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán, o esto o aquello, y es cierto, pero se quedaron un poco atrás, un poco fuera de las líneas del frente”, declaró Trump, en referencia a la intervención de una coalición internacional liderada por Estados Unidos para expulsar a Al Qaeda de sus refugios tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Sin embargo, junto a Estados Unidos combatieron tropas de decenas de países, incluidos varios miembros de la OTAN, cuyo mandato de defensa mutua se activó por primera vez tras los ataques en Nueva York y Washington.

Más de 150,000 militares británicos fueron desplegados en Afganistán durante la guerra. Gran Bretaña perdió allí 457 soldados; Canadá, 158; Francia, 89; y Dinamarca, 44.

Las bajas británicas fueron las más elevadas después de las de Estados Unidos, que registró cerca de 2400 soldados muertos.

La respuesta británica

Starmer no dudó este jueves en responder con dureza a las declaraciones de Trump y subrayó el impacto que tuvieron en las familias de los militares caídos.

“Considero que las palabras del presidente Trump son insultantes y, francamente, deplorables, y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos”, afirmó el primer ministro ante las cadenas británicas de televisión.

El líder laborista agregó que, en su caso, si por error formulara declaraciones como las que hizo Trump, “sin duda me disculparía”.

A las críticas se sumó también el príncipe Harry, quien actualmente reside en Estados Unidos y sirvió en Afganistán como copiloto artillero de helicóptero, y que repudió los dichos del magnate republicano.

“Yo serví ahí. Ahí hice amigos para toda la vida. Y ahí perdí amigos. Miles de vidas cambiaron para siempre. Madres y padres enterraron a sus hijos e hijas. Niños se quedaron sin sus padres. Las familias cargan con las consecuencias. Esos sacrificios merecen ser mencionados con sinceridad y respeto, mientras todos permanecemos unidos y leales a la defensa de la diplomacia y la paz”, escribió Harry en un comunicado.

Antes, un vocero de Starmer también había señalado que el presidente estadounidense “se equivoca al minimizar el papel que desempeñaron las tropas de la OTAN, en particular las fuerzas armadas británicas”.

“Estamos extremadamente orgullosos de nuestras fuerzas armadas, y su servicio y su sacrificio nunca serán olvidados”, añadió, subrayando el precio de vidas perdidas pagado por Reino Unido en esta intervención militar.

Después del 11 de septiembre, el entonces primer ministro Tony Blair prometió que el Reino Unido “estaría hombro con hombro” con Estados Unidos en respuesta a los ataques de Al Qaeda.

Las tropas británicas desempeñaron un papel clave en muchas operaciones durante la guerra hasta su retirada en 2014, particularmente en la provincia de Helmand, en el sur del país. Los efectivos estadounidenses permanecieron en Afganistán hasta su caótica retirada en 2021, cuando los talibanes volvieron al poder.

Rechazo a las expresiones

Este viernes las reacciones de repudio hacia las declaraciones de Trump llegaron desde todos los estamentos británicos.

En la cadena Sky News, el ministro adjunto de Salud, Stephen Kinnock, calificó los comentarios como “profundamente decepcionantes”. El ministro de Defensa, John Healey, y la de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, recordaron también el número de pérdidas británicas.

La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, denunció las declaraciones como “absurdas”.

“Las tropas británicas, canadienses y de la OTAN combatieron y murieron junto a Estados Unidos durante 20 años. Es un hecho, no una opinión. Su sacrificio merece respeto, no desprecio”, escribió en X.

La presidenta de la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores, la diputada laborista Emily Thornberry, consideró, como Starmer, que esas declaraciones constituyen “un insulto” para las familias de los fallecidos.

Ben Obese-Jecty, un legislador que sirvió en Afganistán como capitán en el Regimiento Real de Yorkshire, dijo que era “triste ver cómo el sacrificio de nuestra nación, y el de nuestros socios de la OTAN, es considerado tan a la ligera por el presidente de Estados Unidos”.

Stephen Stewart, autor de The Accidental Soldier (El Soldado Accidental), un relato del tiempo que pasó como reportero con las tropas británicas en Afganistán, recordó que el actual presidente norteamericano eludió en su momento servir en la guerra de Vietnam.

“Es tremendamente irónico que alguien que supuestamente esquivó el servicio militar en Vietnam haga una declaración tan vergonzosa”, dijo