9 de octubre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura

El autor es reconocido por su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”

9 de octubre de 2025 - 7:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
László Krasznahorkai, escritor húngaro, posa con el premio Man Booker International en Londres, el cual obtuvo en 2015. (Matt Dunham)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Estocolmo - El escritor húngaro László Krasznahorkai, cuyas novelas filosóficas y sombríamente humorísticas a menudo se desarrollan en una sola frase, ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura por su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

RELACIONADAS

Varias de sus obras —incluyendo su debut, “Satantango”, y “The Melancholy of Resistance” (“Melancolía de la resistencia”)— fueron llevadas al cine por el director húngaro Béla Tarr.

El jurado del Nobel elogió su “mirada artística completamente libre de ilusiones, que ve a través de la fragilidad del orden social, combinada con su inquebrantable fe en el poder del arte”.

Krasznahorkai, de 71 años, ha recibido muchos premios, incluyendo el Man Booker International en 2015. El jurado que le concedió ese galardón reconoció entonces sus “oraciones extraordinarias, oraciones de una longitud increíble que llegan a extremos increíbles, cuyo tono cambia de solemne a disparatado, a inquisitivo, a desolado mientras siguen su camino errante”.

En 2019 se alzó con el Premio Nacional del Libro para Literatura Traducida en Estados Unidos en 2019 por “Baron Wenckheim’s Homecoming” (“El baron Wenckheim vuelve a casa”).

Los Premios Nobel fueron creados por Alfred Nobel, un empresario y químico sueco del siglo XIX. Los primeros premios se entregaron en 1901, siguiendo los deseos de Nobel de usar su fortuna para premiar “a aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”.Los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025 son Mary E Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica.El británico Richard Robson, con una prestigiosa carrera de más de medio siglo en la australiana Universidad de Melbourne, en Australia, probó en 1989 cómo utilizar las propiedades inherentes de los átomos de una forma novedosa: combinó iones de cobre con carga positiva con una molécula de cuatro brazos.
1 / 13 | Premios Nobel 2025: estos son los laureados de este año por sus trabajos a favor de la humanidad. Los Premios Nobel fueron creados por Alfred Nobel, un empresario y químico sueco del siglo XIX. Los primeros premios se entregaron en 1901, siguiendo los deseos de Nobel de usar su fortuna para premiar “a aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”. - Lee Jin-man

Es el primer escritor húngaro que gana el Nobel desde Imre Kertesz en 2002. Se une a una ilustre lista de laureados que incluye a Ernest Hemingway, Toni Morrison y Kazuo Ishiguro.

El premio de literatura ha sido otorgado por el comité Nobel de la Academia Sueca 117 veces a un total de 121 ganadores. El año pasado, el premio fue ganado por la autora surcoreana Han Kang por su obra que, según el comité, “confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

El premio de literatura es el cuarto en ser anunciado esta semana, después de los Nobel 2025 en medicina, física y química.

El ganador del Nobel de la Paz se anunciará el viernes.

El último Nobel, llamado oficialmente Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, se anunciará el lunes.

Las ceremonias de entrega se celebran el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896. Nobel fue un acaudalado industrial sueco e inventor de la dinamita que fundó los premios.

Cada premio lleva un galardón de 11 millones de coronas suecas (casi 1.2 millones de dólares), y los ganadores también reciben una medalla de oro de 18 quilates y un diploma.

Tags
Premio NobelNobel de la LiteraturaBreaking NewsHungría
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Noticias
