El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura
El autor es reconocido por su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”
9 de octubre de 2025 - 7:50 AM
Estocolmo - El escritor húngaro László Krasznahorkai, cuyas novelas filosóficas y sombríamente humorísticas a menudo se desarrollan en una sola frase, ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura por su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.
Varias de sus obras —incluyendo su debut, “Satantango”, y “The Melancholy of Resistance” (“Melancolía de la resistencia”)— fueron llevadas al cine por el director húngaro Béla Tarr.
El jurado del Nobel elogió su “mirada artística completamente libre de ilusiones, que ve a través de la fragilidad del orden social, combinada con su inquebrantable fe en el poder del arte”.
Krasznahorkai, de 71 años, ha recibido muchos premios, incluyendo el Man Booker International en 2015. El jurado que le concedió ese galardón reconoció entonces sus “oraciones extraordinarias, oraciones de una longitud increíble que llegan a extremos increíbles, cuyo tono cambia de solemne a disparatado, a inquisitivo, a desolado mientras siguen su camino errante”.
En 2019 se alzó con el Premio Nacional del Libro para Literatura Traducida en Estados Unidos en 2019 por “Baron Wenckheim’s Homecoming” (“El baron Wenckheim vuelve a casa”).
Es el primer escritor húngaro que gana el Nobel desde Imre Kertesz en 2002. Se une a una ilustre lista de laureados que incluye a Ernest Hemingway, Toni Morrison y Kazuo Ishiguro.
El premio de literatura ha sido otorgado por el comité Nobel de la Academia Sueca 117 veces a un total de 121 ganadores. El año pasado, el premio fue ganado por la autora surcoreana Han Kang por su obra que, según el comité, “confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.
El premio de literatura es el cuarto en ser anunciado esta semana, después de los Nobel 2025 en medicina, física y química.
El ganador del Nobel de la Paz se anunciará el viernes.
El último Nobel, llamado oficialmente Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, se anunciará el lunes.
Las ceremonias de entrega se celebran el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896. Nobel fue un acaudalado industrial sueco e inventor de la dinamita que fundó los premios.
Cada premio lleva un galardón de 11 millones de coronas suecas (casi 1.2 millones de dólares), y los ganadores también reciben una medalla de oro de 18 quilates y un diploma.
