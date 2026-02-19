Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El expríncipe Andrew, en libertad bajo investigación tras casi 11 horas de arresto

Fue arrestado en relación a la investigación del caso de Jeffrey Epstein

19 de febrero de 2026 - 4:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El revuelo en torno a Andrew Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores en octubre, se ha profundizado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico durante su tiempo como enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión. (Kirsty Wigglesworth)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue puesto en libertad bajo investigación por la Policía británica casi 11 horas después de su arresto por sospecha de mala conducta en cargo público en relación con el caso Epstein.

La Policía de la región del Valle del Támesis, que dirige la investigación, confirmó hoy en un breve comunicado que había liberado bajo investigación a un hombre “de unos sesenta años”, el cual había sido arrestado este jueves en Norfolk (este de Inglaterra), y que había dado por concluidas sus pesquisas en la zona, sin llegar a identificarlo como Andrew.

Sin embargo, el exduque de York, que cumplió hoy 66 años, fue fotografiado este jueves en el interior de un coche a la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra), donde había sido interrogado por las autoridades tras ser arrestado esta mañana en su finca privada de Sandringham.

En la imagen, tomada casi después de 11 horas de su detención, se puede observar a Andrew reclinado en el asiento trasero del vehículo con los ojos muy abiertos y las manos entrecruzadas.

Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrew ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022.Febrero de 1980: Andrew realizaba su entrenamiento en la Base Naval de Pensacola, en Pensacola, Florida.0ctubre de 2025: Algunos diputados británicos solicitan que se otorguen al Parlamento competencias para poderle retirar formalmente los títulos, al margen de lo que decida la familia real.
1 / 29 | La caída del expríncipe Andrew: 35 años de escándalos en la familia real. Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrew ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022. - The Associated Press

Las autoridades del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, lugar donde residía Andrew hasta el reciente abandono forzoso de su mansión de Royal Lodge, indicaron que la investigación en varias propiedades de la región de Berkshire todavía siguen en curso.

Tras conocer la detención, el rey Carlos III emitió esta mañana un breve comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por el arresto de su hermano Andrew, si bien se mostró de parte de las autoridades, defendió que “la ley debe seguir su curso” y mantuvo su agenda pública.

El revuelo en torno a Andrew Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores en octubre, se ha profundizado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico durante su tiempo como enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

El escándalo de los llamados ‘Papeles de Epstein’ ha causado un golpe sísmico en la corona británica, que vive horas bajas, después de que Andrew se haya convertido este jueves en el primer miembro de alto rango de la familia real británica en la historia moderna en ser arrestado.

Aunque siempre ha negado su implicación en la red de abusos sexuales a menores de Epstein, su madre, la fallecida reina Isabel II, y ahora Carlos III, han tomado medidas para apartarlo progresivamente de la vida pública para mitigar el daño reputacional a la monarquía.

Príncipe AndrewJeffrey EpsteinInglaterraReino Unido
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
