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El huracán Trudy se acerca a la costa de México mientras el tifón Champi amenaza Guam

Las dos tormentas, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, son las más recientes en lo que va de año

18 de octubre de 2026 - 9:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tifón Champi. (Captura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El huracán Trudy avanzaba hacia la costa suroeste y centro-oeste de México en el Pacífico y podría seguir ganando intensidad el sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

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El vórtice de Trudy se acercará a la costa el sábado y pasará cerca hasta el domingo. Hay una alerta de huracán activa desde Manzanillo, en el estado de Colima, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco.

Los datos más recientes del centro de huracanes mostraron que el huracán de categoría 1 tenía vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora y se encontraba a unas 290 millas al oeste de Acapulco, en el estado de Guerrero, y a unas 140 millas al sur-sureste de Manzanillo, mientras se movía rumbo noroeste a 10 mph.

La Marina de México instó a la comunidad marítima y a los residentes en la costa a extremar las precauciones debido al fuerte oleaje, las intensas lluvias y el riesgo de aumento del caudal de los ríos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

Las autoridades de Colima dijeron que los riesgos seguían siendo bajos, pero advirtieron que las fuertes lluvias podrían causar daños debido a que el terreno ya estaba saturado por las sucesivas tormentas a lo largo de la costa del Pacífico.

Se prevé que Trudy deje el fin de semana entre 4 a 8 pulgadas de lluvia, con acumulados puntuales de alrededor de 15 pulgadas.

También en el Pacífico, el tifón Champi se fortaleció hasta convertirse en una tormenta de categoría 4 mientras avanzaba hacia el oeste en dirección a Guam a 14 mph.

Para la noche del sábado, hora local, Champi se encontraba a unas 55 millas al sureste de Guam, con vientos máximos sostenidos de 140 mph, de acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.

Se pronosticó que la tormenta pasaría al sur de Guam a primera hora del domingo, hora local, y continuaría intensificándose durante el día. Guam y Rota permanecían bajo una alerta de tifón, mientras que Tinian y Saipán estaban bajo un aviso de tormenta tropical y vigilancia de tifón.

Los gobernadores de Guam y de las Islas Marianas del Norte solicitaron el viernes declaraciones de desastre de emergencia. La aprobación del presidente estadounidense Donald Trump autorizaría apoyo y financiación federales para medidas de protección de emergencia.

Los aeropuertos, puertos y algunas instalaciones de salud en los territorios estaban cerrados. Era poco probable que los recursos llegaran a las islas durante tres a cinco días, según actualizaciones del sábado de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Los territorios aún se están recuperando de los supertifones Sinlaku y Bavi, que golpearon en abril y julio, respectivamente.

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HuracanesMéxicoGuam
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