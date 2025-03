El nuevo primer ministro de Canadá inicia campaña electoral en medio de tensiones con Estados Unidos

“El presidente Trump afirma que Canadá no es un país real. Quiere desanimarnos para que Estados Unidos pueda poseernos. No permitiremos que eso suceda”, declaró Carney.

Carney aún no ha tenido una llamada telefónica con Trump y eso podría no suceder hasta después de las elecciones. Trump se burló de Trudeau llamándolo gobernador, pero aún no ha mencionado el nombre de Carney.