El papa León XIV concluye una emotiva visita a Argentina con un llamado a la reconciliación

El papa León XIV cerró el miércoles una visita emotiva y políticamente cargada a Argentina con un llamado a la unidad y la reconciliación, mientras ofrecía un mensaje de despedida de esperanza a la polarizada patria de su predecesor.

León pasó su última mañana en Argentina ofreciendo asistencia pastoral a los reclusos de una prisión donde la junta militar que gobernó de 1976 a 1983 mantuvo presos políticos y encubrió una masacre, antes de celebrar misa en el santuario nacional, la basílica de Nuestra Señora de Luján.

El Vaticano calcula que alrededor de 2 millones de personas asistieron a la ceremonia, la más reciente de las multitudes récord que han recibido a León en la primera visita papal a Argentina en casi cuatro décadas.

Tras criticar sutilmente durante tres días la agenda de austeridad del presidente Javier Milei — al defender la dignidad de las personas con discapacidad, los derechos de los trabajadores y la enseñanza de justicia social de la Iglesia— León ofreció palabras finales de consuelo y paz.

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1 / 10 | ¡Ya está lista en Perú! Así se ve la estatua del papa León XIV más grande del mundo . La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, que alcanza los 14 metros de altura, quedó este viernes lista para su inauguración tras haber sido trasladada por partes desde el taller en el que se moldeó hasta el parque frente al océano Pacífico donde fue ensamblada mediante una grúa. - John Reyes 1 / 10 ¡Ya está lista en Perú! Así se ve la estatua del papa León XIV más grande del mundo La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, que alcanza los 14 metros de altura, quedó este viernes lista para su inauguración tras haber sido trasladada por partes desde el taller en el que se moldeó hasta el parque frente al océano Pacífico donde fue ensamblada mediante una grúa. John Reyes Compartir

“También nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y a vivir procesos de perdón y reconciliación que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad”, dijo León a los peregrinos en la liturgia de Luján.

León cerró su homilía tomando prestadas las palabras del apóstol Pedro a un hombre discapacitado de nacimiento, reinterpretando el milagro bíblico como un llamado a una nación golpeada: “¡Argentina, levántate y camina!”.

Con vestiduras en azul y blanco de la bandera argentina, León rezó a la Virgen de Luján para ayudar a los argentinos a “crear puentes de caridad y redes de solidaridad” y a suscitar en ellos “el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión”.

Si bien el llamado fue un final alentador, se espera que el verdadero punto culminante emocional del viaje de León por Sudamérica llegue más tarde el miércoles, cuando regrese a Perú, su patria adoptiva.

Está prevista una gran celebración nacional para recibir a León, nacido en Chicago, quien pasó más de dos décadas como sacerdote misionero y obispo en Perú y tiene doble ciudadanía, estadounidense y peruana. Los peruanos lo conocen como el padre Robert y es apreciado en el país por su labor pastoral en comunidades pobres, especialmente en tiempos de crisis.

1 / 11 | En imágenes: así fue la multitudinaria misa del papa León XIV en Argentina. La misa ocurre un día después de que alrededor de 2.5 millones de fieles acudieran a una celebración religiosa en Buenos Aires. - Nicolas Aguilera 1 / 11 En imágenes: así fue la multitudinaria misa del papa León XIV en Argentina La misa ocurre un día después de que alrededor de 2.5 millones de fieles acudieran a una celebración religiosa en Buenos Aires. Nicolas Aguilera Compartir

Un país dividido escucha

Las palabras iniciales de León, instando a las autoridades argentinas a poner a la gente por encima de la economía, y su visita simbólica a un hogar para personas con discapacidad, así como sus reuniones con líderes sindicales, han resonado profundamente entre los argentinos que sufren por los recortes del gasto social de Milei.

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Muchos de los que asistieron a la misa de León en Luján tomaron a pecho sus llamados y esperaban que su prédica pudiera bajar el tono de la retórica política y la polarización que, según muchas personas, impidieron que el papa Francisco regresara a casa durante su pontificado de 12 años.

“Yo espero que los argentinos bajen un cambio, están todos muy agresivos, empezando por el presidente (Milei)”, afirmó Natalia Bosco, voluntaria de 42 años. No es católica practicante, pero quiso participar de la visita del papa. “No está bueno que insulte a la gente. No podemos decirles a nuestros hijos: ‘no insultes al prójimo’ y después ven al presidente hacer lo mismo. Espero que este mensaje de unión del papa no quede en el aire”.

La basílica de Luján, donde Francisco a menudo celebraba misa para los peregrinos como arzobispo de Buenos Aires, acoge una de las mayores manifestaciones de fe y devoción religiosa de Argentina.

Cada octubre, los peregrinos caminan unos 60 kilómetros (37 millas) desde Buenos Aires, la capital, y localidades cercanas para dar gracias o hacer peticiones a la Virgen de Luján, una pequeña estatua de María venerada como patrona de Argentina. Este año, pese a la lluvia persistente, más de 2,8 millones de personas participaron, un récord para el santuario, informaron las autoridades municipales.

1 / 16 | El papa León XIV llega a Argentina con poderoso mensaje de justicia social y asistencia récord a su misa. El presidente de Argentina, Javier Miléi, recibe al Papa León XIV en el aeropuerto Aeroparque Jorge Newery en Buenos Aires, Argentina, el domingo 8 de noviembre de 2026. - Rodrigo Abd 1 / 16 El papa León XIV llega a Argentina con poderoso mensaje de justicia social y asistencia récord a su misa El presidente de Argentina, Javier Miléi, recibe al Papa León XIV en el aeropuerto Aeroparque Jorge Newery en Buenos Aires, Argentina, el domingo 8 de noviembre de 2026. Rodrigo Abd Compartir

“Sé que es difícil conmover los políticos”, dijo Enrique González, de 47 años, quien coordina centros de recuperación de adicciones Hogar de Cristo en la Patagonia argentina y que estuvo presente en la misa. “Yo creo que el papa por ahí toca fibras de uno y otro lado (de la grieta política) y eso empieza a cambiar algo”.

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Tras los pasos de Francisco en Devoto

León comenzó su día en la cárcel de Devoto, donde Francisco solía realizar labor pastoral durante años como arzobispo, celebrando misas, visitando pabellones donde había internos con sida y lavando los pies de presos durante el ritual anual del Jueves Santo.

En 1978, durante la dictadura militar de Argentina, 65 presos comunes murieron en Devoto en lo que más tarde fue denominado la Masacre del Pabellón Séptimo, que la junta encubrió como un motín mortal. El año pasado, un tribunal federal determinó que los presos murieron en un incendio que se desató mientras los guardias reprimían violentamente a los presos y dictó condenas de 25 años de prisión contra dos exjefes penitenciarios, ambos de más de 90 años.

La prisión, de casi un siglo de antigüedad, con sus pasillos húmedos iluminados por tubos fluorescentes parpadeantes, atraviesa actualmente su cierre definitivo y el traslado de sus más de 1,000 internos a un nuevo complejo penitenciario.

Con uniformes blancos idénticos, los 75 presos elegidos de los programas religiosos de la prisión se sentaron en filas en el gimnasio, frente a un escenario con las banderas de Argentina y la Santa Sede, y una estatua de la Virgen de Luján que Francisco les había regalado. Los guardias permanecían firmes, algunos sosteniendo escudos antidisturbios de plástico.

León escuchó historias de reclusos sobre vidas marcadas por la adicción a las drogas, el crimen y la falta de vivienda. Reconoció las “realidades preocupantes” que muchos de ellos habían vivido: “La sensación de omnipotencia que produce la droga, en el falso poder que viene del dinero fácil, en la cobarde seguridad que viene de ejercer la violencia sobre los más débiles, y en la impunidad que es fruto de la corrupción”.

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Los instó a ver su tiempo tras las rejas como una oportunidad de redención y reconciliación.

“Esto significa que, aún en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundos que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, dijo.

El papa no mencionó el pasado oscuro de la prisión, pero sus palabras sobre la impunidad resonaron en un edificio donde los crímenes de la junta quedaron impunes durante casi medio siglo.

La visita continuó una tradición que León heredó de Francisco, quien hizo de las prisiones un elemento fijo de sus viajes al extranjero para recordarles a los reclusos que siguen siendo hijos amados de Dios. Su visita más reciente de este tipo, en una prisión de Guinea Ecuatorial, dejó algunos de los momentos más escalofriantes de su joven pontificado, cuando los internos fueron obligados a cantar y bailar para él bajo una lluvia torrencial.

Para Francisco, ese ministerio comenzó en Devoto, dijo De Martini.