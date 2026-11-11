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Cae en Tijuana “Beto Leyva”, presunto líder de una facción del Cártel de Sinaloa

Era buscado por delitos de tráfico de personas y secuestros de migrantes y tiene un orden de arresto en Estados Unidos

11 de noviembre de 2026 - 3:10 PM

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”. (El Universal / GDA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Agentes federales mexicanos capturaron en Tijuana, Baja California, a un sujeto identificado como líder de una facción del Cartel de Sinaloa, quien está señalado por los delito de tráfico de personas y secuestros de migrantes y tiene un orden de arresto en Estados Unidos.

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En un comunicado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de México, Omar García Harfuch, indicó este miércoles que el sujeto arrestado era José Alberto Leyva Acosta, alias Beto Leyva, integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, lideres de la citada facción con presencia en los estados de Sinaloa, Baja California y Durango.

De igual forma, medios locales y fuentes de seguridad indicaron que el sujeto arrestado se trata de Leyva Acosta, quien tiene su zona de actividad en Choix y Los Mochis, Sinaloa y Tijuana, Baja California.

Además, opera negocios en Tijuana utilizados como operaciones fachada y centros de lavado de dinero para los hermanos Arzate, además de coordinar el tráfico de personas desde el corredor de Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California.

Según investigaciones, Leyva Acosta era un hombre de confianza de los hermanos Arzate García, quienes son responsables del tráfico de narcóticos, armas, contrabando de dinero en efectivo, operaciones de lavado de dinero, tráfico de personas, extorsión, secuestro y actos violentos en Sinaloa, Baja California y Durango.

También opera con una red dentro de los Estados Unidos que obtiene armas y vehículos robados que son proporcionados a la organización criminal para operaciones tácticas.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado “coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, y está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes se exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación”.

También está ligado con negocios utilizados para lavar dinero de la citada organización delictiva y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos, donde cuenta con una orden de arresto vigente.

En 2007, Leyva Acosta fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en California, por introducir de contrabando a extranjeros indocumentados y la orden federal de arresto activa fue emitida por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos por no comparecer a procedimientos judiciales federales.

La SSPC indicó que la captura del presunto delincuente se dio luego de que autoridades locales intercambiaron de información con el Homeland Security Investigations (HSI, Investigaciones de Seguridad Nacional) de Estados Unidos, agencia de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En la captura participaron agentes de la SSPC y de las secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

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