El presidente de Madagascar afirma que hay un intento de golpe de estado en marcha

Antananarivo - Había un intento de golpe de Estado en marcha en la isla del océano Índico de Madagascar, afirmó el presidente del país el domingo.

Una declaración de la oficina del presidente Andry Rajoelina expresó que “desea informar a la nación y a la comunidad internacional que se ha iniciado un intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza”.

La declaración no identificó de inmediato a quién está intentando derrocar al gobierno, pero miembros de las fuerzas armadas se unieron a las protestas lideradas por jóvenes contra Rajoelina el sábado.