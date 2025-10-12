Opinión
12 de octubre de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El presidente de Madagascar afirma que hay un intento de golpe de estado en marcha

El mandatario Andry Rajoelina expresó que “se ha iniciado un intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza”

12 de octubre de 2025 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Protestas y disturbios se reportaron el sábado en Antananarivo, Madagascar. (Alexander Joe)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Antananarivo - Había un intento de golpe de Estado en marcha en la isla del océano Índico de Madagascar, afirmó el presidente del país el domingo.

Una declaración de la oficina del presidente Andry Rajoelina expresó que “desea informar a la nación y a la comunidad internacional que se ha iniciado un intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza”.

La declaración no identificó de inmediato a quién está intentando derrocar al gobierno, pero miembros de las fuerzas armadas se unieron a las protestas lideradas por jóvenes contra Rajoelina el sábado.

Se han producido protestas contra las fallas en los servicios y la supuesta corrupción y nepotismo del gobierno desde el 25 de septiembre.

MadagascarOcéano ÍndicoGolpe de EstadoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
