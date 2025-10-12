El presidente de Madagascar afirma que hay un intento de golpe de estado en marcha
El mandatario Andry Rajoelina expresó que “se ha iniciado un intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza”
12 de octubre de 2025 - 8:39 AM
12 de octubre de 2025 - 8:39 AM
Antananarivo - Había un intento de golpe de Estado en marcha en la isla del océano Índico de Madagascar, afirmó el presidente del país el domingo.
Una declaración de la oficina del presidente Andry Rajoelina expresó que “desea informar a la nación y a la comunidad internacional que se ha iniciado un intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza”.
La declaración no identificó de inmediato a quién está intentando derrocar al gobierno, pero miembros de las fuerzas armadas se unieron a las protestas lideradas por jóvenes contra Rajoelina el sábado.
Se han producido protestas contra las fallas en los servicios y la supuesta corrupción y nepotismo del gobierno desde el 25 de septiembre.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: