El volcán italiano Etna hace una potente erupción, pero se debilita poco después

Este alud pudo deberse, según los expertos del INGV, a un colapso de una parte del cráter pero no sobrepasó el “foso” del Valle del León, que se encuentra a 2,900 metros de altitud, por lo que no representó un peligro para las poblaciones a sus faldas.

La erupción no obligó al cierre del aeropuerto de la cercana ciudad de Catania, algo frecuente dada la frecuencia de estas explosiones volcánicas.

“Según los primeros datos, el material no ha superado el borde del Valle del León y, tal y como me aseguran, no hay peligros para la población”, afirmó.