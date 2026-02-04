Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Emiten alerta ante aumento de casos de sarampión en Las Américas

Se insta a realizar campañas urgentes de vacunación

4 de febrero de 2026 - 7:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un trabajador de la salud administra una dosis de la vacuna contra el sarampión fuera de un hospital público en la Ciudad de México, el miércoles 4 de febrero. (Marco Ugarte)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ciudad de México- La Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitió el miércoles una nueva alerta epidemiológica tras el aumento de casos de sarampión en todo el continente americano, siendo México el país con mayor número de casos.

RELACIONADAS

También llamó a realizar campañas urgentes de vacunación, destacando que 78% de los casos recientes correspondieron a personas no vacunadas.

La alerta se produce después de que Canadá perdiera el estatus de país libre de sarampión en noviembre, un revés que Estados Unidos y México podrían repetir pronto. Aunque ambos gobiernos han solicitado una prórroga de dos meses para contener sus respectivos brotes, la situación se complica por la retirada en enero de la administración Trump de la Organización Mundial de la Salud, organismo matriz de la OPS.

Los datos actuales son desalentadores; la tendencia al alza persiste a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en las tres naciones norteamericanas anfitrionas.

En las tres primeras semanas de 2026, la OPS confirmó 1,031 nuevos casos de sarampión en siete países, lo que supone un asombroso aumento de 43 veces en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Aunque hasta ahora no se ha notificado ninguna muerte, la concentración sigue siendo alta: México está a la cabeza con 740 casos, seguido de Estados Unidos con 171 y Canadá con 67.

Alerta por brote de sarampión en el noroeste de Estados Unidos

Alerta por brote de sarampión en el noroeste de Estados Unidos

La mayoría de los enfermos son niños menores de 10 años.

El estado de Jalisco, en el oeste de México, ha registrado este año la mayor tasa de incidencia del país, tras los importantes brotes del año pasado en Chihuahua y la vecina Texas.

En Estados Unidos, la atención sanitaria se ha desplazado hacia Carolina del Sur, donde los casos están aumentando. En respuesta, el gobierno mexicano ha pasado semanas instando al público a recibir la vacuna de dos dosis.

Las autoridades han establecido incluso clínicas móviles de vacunación en puntos de gran afluencia como aeropuertos y terminales de autobuses, mientras que en la capital, la alcaldesa Clara Brugada puso en marcha esta semana 2,000 nuevos módulos de vacunación.

“Por favor, que se vacunen todos los menores de 49 años”, instó Brugada el martes, haciendo hincapié en que la vacuna ya es accesible en toda la ciudad. Para maximizar el alcance de la campaña, los nuevos módulos se han colocado en el exterior de los centros de salud y en las principales estaciones de metro, con lo que la campaña llega directamente a los corredores de tránsito más transitados de la ciudad.

Hospital en Texas ofrece pruebas de sarampión. #Salud #Texas #Sarampión
Hospital en Texas ofrece pruebas de sarampión. #Salud #Texas #Sarampión (Julio Cortez)

La alerta de la OPS se produce tras un año de crecimiento sostenido de los casos de sarampión -el más alto de los últimos cinco años- impulsado por un resurgimiento mundial y lo que la agencia describe como “persistentes deficiencias en la inmunización”.

Mientras que los adolescentes y los adultos jóvenes representan el mayor volumen de casos, las tasas de incidencia más elevadas afectan a los niños menores de un año. Esta disparidad subraya la necesidad crítica de reforzar la cobertura de la segunda dosis.

Los datos regionales son desalentadores: sólo el 33% de los países ha alcanzado el umbral del 95% para la primera dosis de vacuna, y apenas un 20% lo ha logrado para la segunda.

Tags
Breaking NewsSarampiónAméricaEpidemiaVacunasOrganización Mundial de la SaludMéxicoCanadáEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: