Emiten alerta ante aumento de casos de sarampión en Las Américas

Ciudad de México- La Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitió el miércoles una nueva alerta epidemiológica tras el aumento de casos de sarampión en todo el continente americano, siendo México el país con mayor número de casos.

También llamó a realizar campañas urgentes de vacunación, destacando que 78% de los casos recientes correspondieron a personas no vacunadas.

La alerta se produce después de que Canadá perdiera el estatus de país libre de sarampión en noviembre, un revés que Estados Unidos y México podrían repetir pronto. Aunque ambos gobiernos han solicitado una prórroga de dos meses para contener sus respectivos brotes, la situación se complica por la retirada en enero de la administración Trump de la Organización Mundial de la Salud, organismo matriz de la OPS.

Los datos actuales son desalentadores; la tendencia al alza persiste a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en las tres naciones norteamericanas anfitrionas.

En las tres primeras semanas de 2026, la OPS confirmó 1,031 nuevos casos de sarampión en siete países, lo que supone un asombroso aumento de 43 veces en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Aunque hasta ahora no se ha notificado ninguna muerte, la concentración sigue siendo alta: México está a la cabeza con 740 casos, seguido de Estados Unidos con 171 y Canadá con 67.

El estado de Jalisco, en el oeste de México, ha registrado este año la mayor tasa de incidencia del país, tras los importantes brotes del año pasado en Chihuahua y la vecina Texas.

En Estados Unidos, la atención sanitaria se ha desplazado hacia Carolina del Sur, donde los casos están aumentando. En respuesta, el gobierno mexicano ha pasado semanas instando al público a recibir la vacuna de dos dosis.

Las autoridades han establecido incluso clínicas móviles de vacunación en puntos de gran afluencia como aeropuertos y terminales de autobuses, mientras que en la capital, la alcaldesa Clara Brugada puso en marcha esta semana 2,000 nuevos módulos de vacunación.

“Por favor, que se vacunen todos los menores de 49 años”, instó Brugada el martes, haciendo hincapié en que la vacuna ya es accesible en toda la ciudad. Para maximizar el alcance de la campaña, los nuevos módulos se han colocado en el exterior de los centros de salud y en las principales estaciones de metro, con lo que la campaña llega directamente a los corredores de tránsito más transitados de la ciudad.

La alerta de la OPS se produce tras un año de crecimiento sostenido de los casos de sarampión -el más alto de los últimos cinco años- impulsado por un resurgimiento mundial y lo que la agencia describe como “persistentes deficiencias en la inmunización”.

Mientras que los adolescentes y los adultos jóvenes representan el mayor volumen de casos, las tasas de incidencia más elevadas afectan a los niños menores de un año. Esta disparidad subraya la necesidad crítica de reforzar la cobertura de la segunda dosis.