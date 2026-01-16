Se disparan casos de sarampión en Carolina del Sur superando los 550

Los casos de sarampión notificados en Carolina del Sur aumentaron casi un 30% en los últimos días, según informaron el viernes las autoridades sanitarias del estado.

El departamento de salud de Carolina del Sur informó de 124 nuevos casos desde el martes, lo que eleva el total del estado a 558 en una oleada de infecciones centrada en un brote en el condado de Spartanburg.

Desde las vacaciones, el brote de sarampión de Carolina del Sur se ha convertido en el peor de Estados Unidos Este año también se han registrado casos de sarampión en Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Utah y Virginia, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Alerta por brote de sarampión en el noroeste de Estados Unidos La mayoría de los enfermos son niños menores de 10 años.

El año pasado fue el peor del país en cuanto a propagación del sarampión desde 1991, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). En Estados Unidos se confirmaron 2,144 casos en 44 estados. Tres personas murieron, todas ellas no vacunadas.