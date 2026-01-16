Se disparan casos de sarampión en Carolina del Sur superando los 550
Las autoridades sanitarias informan de un aumento de casi el 30% en los contagios, lo que eleva el total del estado a 558
16 de enero de 2026 - 3:43 PM
16 de enero de 2026 - 3:43 PM
Los casos de sarampión notificados en Carolina del Sur aumentaron casi un 30% en los últimos días, según informaron el viernes las autoridades sanitarias del estado.
El departamento de salud de Carolina del Sur informó de 124 nuevos casos desde el martes, lo que eleva el total del estado a 558 en una oleada de infecciones centrada en un brote en el condado de Spartanburg.
Desde las vacaciones, el brote de sarampión de Carolina del Sur se ha convertido en el peor de Estados Unidos Este año también se han registrado casos de sarampión en Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Utah y Virginia, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
El año pasado fue el peor del país en cuanto a propagación del sarampión desde 1991, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). En Estados Unidos se confirmaron 2,144 casos en 44 estados. Tres personas murieron, todas ellas no vacunadas.
El sarampión está causado por un virus muy contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Se puede prevenir mediante vacunas y se considera eliminado de Estados Unidos desde 2000, aunque el país corre el riesgo de perder ese logro.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: