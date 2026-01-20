Opinión
Mundo
Emmanuel Macron propone a Donald Trump una cumbre del G7 en París con rusos, ucranianos y daneses

Ocurre en momentos en que están a punto de cumplirse cuatro años de guerra entre Ucrania y Rusia

20 de enero de 2026 - 10:02 AM

Emmanuel Macron. (Michel Euler)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha propuesto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebrar una cumbre del G7 en París el próximo jueves, a la que podría invitar a Rusia, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de su guerra en Ucrania, así como a ucranianos y daneses, confirmaron hoy fuentes del Palacio del Elíseo.

“Ese mensaje privado es totalmente real”, dijeron a EFE fuentes del entorno de Macron, confirmando el mensaje que Trump desveló en su red social Truth Social, en el que el presidente francés invita al presidente estadounidense a hacer escala en París tras su asistencia al Foro de Davos para abordar los desacuerdos sobre Ucrania, Groenlandia y Siria.

Según las fuentes, “demuestra que el presidente francés defiende la misma línea tanto en público como en privado” y pone de relieve, además, que Francia está decidida a hacer de su presidencia del G7 “un momento útil para contribuir al diálogo y a la cooperación”.

“En Groenlandia, el respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados no es negociable y nuestro compromiso como aliados de la OTAN con la seguridad en la región ártica sigue intacto”, subrayaron las fuentes.

Añadieron que en Siria, Francia colabora con Estados Unidos “en pro de la unidad y la integridad territorial” del país y “del respeto del alto el fuego”, sin dejar de ser “fiel” a sus aliados en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico.

Y recordaron que en Irán, París exige a las autoridades que respeten las libertades fundamentales y apoya a quienes las defienden.

“Amigo mío, estamos completamente de acuerdo en el tema de Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué haces en Groenlandia”, escribió Macron en el mensaje a Trump, que el presidente estadounidense desveló en su red social.

Por ello, Macron le sugirió: “Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde después de Davos”, donde Trump estará a partir del miércoles. “Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos”, continuó.

“Puedo invitar a los ucranianos, daneses, sirios y rusos al margen de la reunión”, completó su oferta el presidente francés, que firma el mensaje con su nombre de pila, Emmanuel.

Emmanuel Macron Donald Trump OTAN Rusia Ucrania
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
