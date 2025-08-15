Opinión
15 de agosto de 2025
89°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

En Brasil: ladrón muere luego de que su víctima lo desarmara y le disparara

El delincuente intentó asaltar al conductor de un vehículo que se encontraba detenido

15 de agosto de 2025 - 11:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según los usuarios, el hecho ocurrió en horas de la tarde en la ciudad de São Paulo, en Brasil, cuando el delincuente se acercó armado y sobre una motocicleta al automóvil de la víctima para hurtar sus pertenencias. (El Tiempo / GDA)
Por

Desde el pasado 12 de agosto, varios internautas de la plataforma de X han estado difundiendo el video de un ladrón que intentó asaltar al conductor de un carro que se encontraba detenido en una avenida por el tráfico.

RELACIONADAS

Según los usuarios, el hecho ocurrió en horas de la tarde en la ciudad de São Paulo, en Brasil, cuando el delincuente se acercó armado y sobre una motocicleta al automóvil de la víctima para hurtar sus pertenencias.

Sin embargo, en la grabación se puede apreciar al atacante forcejeando con el dueño del vehículo a través de una de las ventanas delanteras sin lograr obtener ninguno de los objetos que había al interior.

Durante el enfrentamiento, el conductor logró arrebatarle el arma al ladrón y cuando este intentó acomodar su motocicleta para huir del lugar, el hombre sacó su mano y abrió fuego contra el delincuente.

Si bien no se alcanza a observar con claridad la zona en la que el sujeto fue herido, este decide bajar del vehículo de dos ruedas y dejarlo en medio de la autopista para poder escapar por su cuenta.

A pesar de ello, la víctima sacó la mitad de su cuerpo por la ventanilla y apuntó en la misma dirección en la que se moviliza el atacante para después accionar el arma en contra de él varias veces.

Al final del video se ve que, pese al enfrentamiento entre ambos hombres, el tráfico siguió con total normalidad y ninguna persona se mostró alarmada por el sujeto que corría entre los carros esquivando los disparos.

¿Qué pasó con el delincuente?

Según el comunicado emitido por la Secretaría de Estado de Seguridad Pública (SSP) de São Paulo, Brasil, el sospechoso logró abandonar el lugar, aunque presentaba varias heridas en el cuerpo.

Las autoridades también señalaron que, horas más tarde, el ladrón fue ingresado en el Hospital de Campo Limpo, donde, a pesar de los esfuerzos de los profesionales, perdió la vida por la gravedad de las lesiones.

Por su parte, algunos usuarios en redes sociales rechazaron la reacción del conductor, mientras que otros afirmaron que a veces es la única solución para contrarrestar el vandalismo en las vías.

Tags
Breaking NewsBrasil
