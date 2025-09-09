Encuentran bomba de la Segunda Guerra Mundial en el aeropuerto de Fráncfort
La Policía acordonó una zona de un radio de 500 metros alrededor del lugar donde se encontró el artefacto
9 de septiembre de 2025 - 1:41 PM
Fráncfort, Alemania— Una bomba de la Segunda Guerra Mundial fue encontrada en el aeropuerto de Fráncfort y será desactivada este martes a partir de las 10:00 p.m., hora local, una vez que se interrumpa el tráfico regular, informó la Policía.
Fraport, gestor del aeropuerto de Fráncfort, añadió que “el tráfico aéreo no se verá afectado” debido a que está prohibido por la noche en este aeropuerto.
La Policía acordonó una zona de un radio de 500 metros alrededor del lugar donde se encontró el artefacto, cerca de la Terminal 3 del aeropuerto de Fráncfort.
El hotel Intercity, que se encuentra en el aeropuerto, ha sido evacuado.
