9 de septiembre de 2025
88°lluvia ligera
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Encuentran bomba de la Segunda Guerra Mundial en el aeropuerto de Fráncfort

La Policía acordonó una zona de un radio de 500 metros alrededor del lugar donde se encontró el artefacto

9 de septiembre de 2025 - 1:41 PM

Las medidas de seguridad aumentaron en todo Europa. Dos policías vigilan el aeropuerto de Alemania. (AP)
La Policía acordonó una zona de un radio de 500 metros alrededor del lugar donde se encontró el artefacto, cerca de la Terminal 3 del aeropuerto de Fráncfort.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Fráncfort, Alemania— Una bomba de la Segunda Guerra Mundial fue encontrada en el aeropuerto de Fráncfort y será desactivada este martes a partir de las 10:00 p.m., hora local, una vez que se interrumpa el tráfico regular, informó la Policía.

Fraport, gestor del aeropuerto de Fráncfort, añadió que “el tráfico aéreo no se verá afectado” debido a que está prohibido por la noche en este aeropuerto.

La Policía acordonó una zona de un radio de 500 metros alrededor del lugar donde se encontró el artefacto, cerca de la Terminal 3 del aeropuerto de Fráncfort.

El hotel Intercity, que se encuentra en el aeropuerto, ha sido evacuado.

