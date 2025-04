El funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que se prevé que el tema esté en la agenda de discusión nuevamente esta semana, ya que todas las partes se centran en encontrar un consenso sobre un plan verosímil para poner fin a la guerra que se pueda transmitir a los rusos.

Evaluando la propuesta estadounidense

Si el objetivo es obtener un alto el fuego de inmediato, “debería basarse en la línea de contacto tal como está”, dijo un alto funcionario francés. El funcionario no estaba autorizado a ser nombrado públicamente y habló bajo condición de anonimato según la política presidencial francesa.

Zelensky establece el mandato de la delegación ucraniana

Rubio no asistirá a las conversaciones de esta semana

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , no asistirá debido a un problema de agenda, dijo la portavoz Tammy Bruce. Rubio y el enviado especial Steve Witkoff formaron parte de la delegación estadounidense en París la semana pasada.

1 / 14 | Desgracia en Ucrania en pleno Domingo de Ramos: misiles rusos matan sobre 30 personas. Un ataque con misiles rusos mató a 32 personas y dejó 84 heridos en la ciudad de Sumi, en Ucrania, este domingo, 13 de abril de 2025. - The Associated Press

Trump dijo la semana pasada que las negociaciones estaban “llegando a un punto crítico” e insistió en que ninguna de las partes lo está “manipulando” en su intento de poner fin a la guerra. Esto ocurrió después de que Rubio insinuara que Estados Unidos podría retirarse pronto de las negociaciones si no avanzan.

Se espera que Witkoff visite Rusia nuevamente

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo que se esperaba que Witkoff visite Moscú nuevamente esta semana. Ushakov no proporcionó más detalles.

Los analistas occidentales dicen que Moscú no tiene prisa por concluir las conversaciones de paz porque tiene impulso en el campo de batalla y quiere capturar más territorio ucraniano.

Últimos ataques

Oferta ucraniana de alto al fuego sigue en pie

“Rusia necesita estar seriamente preparada para hablar sobre esto”, dijo Zelensky. “No hay obstáculos del lado ucraniano, y no habrá ninguno”.

Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo que no hay planes para conversaciones sobre la propuesta. Dijo que Moscú está dispuesto a considerar tal paso, pero señaló que llegar a un acuerdo podría llevar tiempo.

Rusia lanza docenas de drones de ataque

The Associated Press no pudo verificar si había un alto el fuego en vigor a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1,000 kilómetros (620 millas).