Estados Unidos ataca ciudad que alberga una de las principales instalaciones nucleares de Irán

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Estados Unidos alcanzó una ciudad el martes que alberga uno de los principales sitios nucleares de Irán, provocando una enorme bola de fuego en el aire, y Teherán atacó un petrolero kuwaití completamente cargado en el golfo Pérsico.

Los ataques reflejaban la intensidad de la guerra más de un mes después de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus primeros ataques. El conflicto ha dejado más de 3,000 muertos y ha causado importantes interrupciones en el suministro mundial de petróleo y gas natural. El martes, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos subió por encima de 4 dólares por galón -otra señal de los efectos de la guerra mucho más allá de Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha oscilado entre insistir en que hay avances en las conversaciones diplomáticas con Irán y amenazar con ampliar la guerra, compartió imágenes del ataque en Isfahán. La ciudad en el centro del país alberga una de las tres instalaciones de enriquecimiento nuclear atacadas por Estados Unidos en una guerra de 12 días en junio, y analistas creen que gran parte del uranio altamente enriquecido de Irán probablemente esté almacenado allí.

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La guerra sacude los mercados petroleros

El control férreo de Irán sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima que conduce fuera del golfo Pérsico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz, ha impulsado los precios globales del crudo, al igual que los ataques de Teherán contra infraestructura energética regional. Eso ha sacudido los mercados bursátiles de todo el mundo y ha elevado el coste de muchos productos básicos.

Los precios al contado del crudo Brent, el referente internacional , rondaban los 106 dólares por barril el martes, un alza de más del 45% desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

Trump advirtió esta semana que, si no se alcanza un alto el fuego “pronto” y si el estrecho no se reabre, Estados Unidos ampliaría su ofensiva, incluyendo atacar el centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg y posiblemente plantas desalinizadoras.

Israel y Estados Unidos lanzan una nueva oleada de ataques contra Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de ataques contra Irán, que golpeó Teherán en las primeras horas de la mañana.

El vídeo compartido por Trump parecía mostrar un ataque masivo contra Isfahán, y satélites de la NASA de detección de incendios sugieren que las explosiones ocurrieron en una región montañosa en el extremo sur de la ciudad. Irán aún no ha confirmado el ataque.

Una imagen satelital tomada justo antes de la guerra de junio sugiere que Teherán trasladó una carga de uranio altamente enriquecido en camión a una instalación nuclear a unas 12 millas (20 kilómetros) de los ataques del martes.

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Analistas creen que el camión -que la imagen mostraba entrando en un túnel cargado con 18 contenedores azules- probablemente transportaba la mayor parte o la totalidad de las reservas de Irán de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%. Ese es un paso técnico corto hacia niveles de grado armamentístico.

Irán alcanza un petrolero en aguas frente a Dubái

Un dron iraní alcanzó un petrolero kuwaití en aguas frente a la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio que posteriormente fue extinguido, informó la Oficina de Medios de Dubái. Las autoridades dijeron que no se produjo ningún derrame de petróleo.

Cuatro personas también resultaron heridas cuando escombros de un dron interceptado cayeron en una zona residencial y más tarde se pudieron oír fuertes explosiones por otro ataque contra Dubái.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sonaron sirenas antiaéreas en Baréin, mientras Arabia Saudí dijo que había interceptado tres misiles balísticos lanzados hacia su capital. También se oyeron fuertes explosiones en Israel poco después de que el ejército advirtiera de una andanada de misiles entrante desde Irán.

Aliados del Golfo de Estados Unidos que han sido duramente golpeados han instado a Trump a continuar el conflicto hasta que se destruyan las capacidades militares de Irán, según funcionarios de Estados Unidos, del Golfo e israelíes.

En respuesta a ese creciente enojo, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, sostuvo el martes que Teherán solo está atacando a las fuerzas de Estados Unidos en la región.

“Nuestras operaciones están dirigidas contra agresores enemigos que no respetan ni a árabes ni a iraníes, ni pueden brindar seguridad alguna”, escribió Araghchi en X.

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Mueren cascos azules en Líbano mientras Israel combate a Hezbolá

El Consejo de Seguridad de la ONU tenía previsto reunirse en una sesión de emergencia el martes después de que funcionarios informaran que tres cascos azules en el sur de Líbano habían muerto en menos de 24 horas durante la invasión israelí allí.

La misión de paz de la ONU en el país, donde Israel combate a Hezbollah, un grupo político y militar respaldado por Irán, no dijo quién fue responsable de las muertes.

En Irán, las autoridades dicen que más de 1,900 personas han muerto, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

Dos docenas de personas han muerto en estados del Golfo y en la ocupada Cisjordania. En Líbano, funcionarios dijeron que más de 1,200 personas han muerto y que más de 1 millón han sido desplazadas.

Diez soldados israelíes han muerto en Líbano, incluidos los cuatro anunciados el martes, mientras que 13 militares estadounidenses han muerto.

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