Fallece a los 101 años Charles Shay, veterano nativoamericano que salvó vidas en el Día D

PARÍS - Charles Shay, un veterano nativo americano condecorado que tenía 19 años cuando desembarcó en la playa de Omaha el Día D y ayudó a salvar vidas, murió el miércoles. Tenía 101 años.

Shay falleció en su casa de Bretteville-L’Orgueilleuse, en la región francesa de Normandía, según informó su amiga y cuidadora Marie-Pascale Legrand.

Shay, de la tribu penobscot y natural de Indian Island, en el estado estadounidense de Maine, recibió la Estrella de Plata por lanzarse repetidamente al mar y llevar a soldados gravemente heridos a un lugar relativamente seguro, salvándolos de morir ahogados. También recibió la máxima condecoración de Francia, la Legión de Honor, en 2007.

Shay vivía en Francia desde 2018, no muy lejos de las costas de Normandía, donde casi 160,000 soldados de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y otras naciones desembarcaron el Día D el 6 de junio de 1944. La batalla de Normandía aceleró la derrota de Alemania, que llegó menos de un año después.

“Falleció en paz rodeado de sus seres queridos”, declaró Legrand a The Associated Press.

El grupo Charles Shay Memorial, que honra la memoria de unos 500 nativos americanos que desembarcaron en las playas de Normandía, dijo en un comunicado publicado en Facebook que “nuestros corazones están profundamente entristecidos al compartir que nuestro amado Charles Norman Shay ... ha regresado a casa con el Creador y el Mundo de los Espíritus.”

“Fue un padre, abuelo, suegro y tío increíblemente cariñoso, un héroe para muchos y, en general, un ser humano increíble”, dice el comunicado. “Charles deja un legado de amor, servicio, valor, espíritu, deber y familia que sigue brillando con fuerza”.

Durante un año, Shay llevó a cabo una ceremonia de quema de salvia, en homenaje a los que murieron, en un lugar con vistas a Omaha Beach, donde ahora se alza el monumento que lleva su nombre. En 2022, cedió la tarea conmemorativa a otra nativa americana, Julia Kelly, veterana de la Guerra del Golfo perteneciente a la tribu Crow.

El Día D perdieron la vida 4,414 soldados aliados, 2,501 de ellos estadounidenses. Más de 5,000 resultaron heridos. En el lado alemán, varios miles murieron o resultaron heridos.

“Supongo que estaba preparado para dar mi vida si tenía que hacerlo. Afortunadamente, no tuve que hacerlo”, declaró Shay en marzo de 2024 en una entrevista con The Associated Press.

