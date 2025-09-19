Fallece el compositor Brett James en un accidente aéreo

El compositor de música country Brett James, ganador de un premio Grammy y autor de grandes éxitos como “Jesus Take the Wheel” de Carrie Underwood y “When The Sun Goes Down” de Kenny Chesney, murió en un accidente de avión en Carolina del Norte, dijeron las autoridades el viernes. Tenía 57 años.

El pequeño avión con tres personas a bordo se estrelló el jueves por la tarde “en circunstancias desconocidas” en el bosque en Franklin, dijo la Administración Federal de Aviación en un informe preliminar. No hubo sobrevivientes, dijo la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte en un comunicado.

Brett James estaba en un Cirrus SR22T, que estaba registrado a su nombre legal de Brett James Cornelius, según información proporcionada por la FAA. No se sabía si él era el piloto. La patrulla confirmó su muerte. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijeron que investigarán el accidente.

PUBLICIDAD

Las otras dos personas en el avión eran Melody Carole y Meryl Maxwell Wilson, confirmó la patrulla.

El avión había despegado del aeropuerto John C. Tune en Nashville.

Brett James fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en 2020. La organización publicó una declaración de duelo en línea.

Originario de Oklahoma City, Brett James dejó la facultad de medicina para seguir una carrera musical en Nashville, según su biografía en el sitio del Salón de la Fama.

Su primer éxito número 1 fue “Who I Am” en 2001, de Jessica Andrews. “Jesus, Take the Wheel”, que coescribió para Underwood, ganó el Grammy 2006 a la Mejor Canción Country, entre otros honores.

Brett James tenía más de 500 de sus canciones grabadas, para álbumes con ventas combinadas de más de 110 millones de copias, según su biografía en Grand Ole Opry en línea.

Otros artistas que cantaron sus canciones incluyen a Faith Hill, Kelly Clarkson, Luke Bryan, Keith Urban, Nick Jonas y Meghan Trainor.

Otros éxitos incluyen “Cowboy Casanova” de Underwood, “Out Last Night” de Chesney y “Summer Nights” de Rascal Flatts.

“Con el corazón roto al enterarme de la pérdida de mi amigo Brett James esta noche”, publicó el cantante de country Jason Aldean en X. “No tenía nada más que amor y respeto por ese tipo y él ayudó a cambiar mi vida. Un honor haberlo conocido y haber trabajado con él”.

Brett James grabó su propio álbum en 2020.