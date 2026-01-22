¡Final feliz! Encuentran a Boro, el perro que sobrevivió a un accidente de tren en España

Después de que dos accidentes de tren mortales consecutivos conmocionaran a España, el jueves llegaron buenas noticias: Boro, el perro desaparecido, fue encontrado.

Días antes, la dueña de Boro, Ana García, lanzó una petición desesperada para que le ayudaran a encontrarlo después de que el perro se escapara el domingo tras el accidente de tren de alta velocidad en el sur de España en el que murieron al menos 43 personas. García habló ante las cámaras con una manta sobre los hombros y la cara aún visiblemente magullada por el peor accidente ferroviario ocurrido en España en más de una década.

El jueves, los bomberos forestales del sur de España anunciaron que habían encontrado y devuelto al perro blanco y negro: “A estas horas de la mañana, compartimos una buena noticia: Boro, el perro desaparecido, ha sido encontrado”, escribieron en X.

La búsqueda de Boro pareció proporcionar a los españoles algo en lo que confiar en medio de la tragedia de la semana.

Durante días, la gente se movilizó en Internet para encontrarlo, amplificando la llamada de García y compartiendo vídeos de su entrevista. Las fotos del perro negro de tamaño mediano y cejas blancas se hicieron virales junto con los números de teléfono de García y su familia.

Los españoles celebraron su descubrimiento como un rayo de esperanza.

“Una imagen de esperanza en Adamuz. Boro vuelve a casa con su familia”, escribió un usuario en X. Otros compartieron fotos de García abrazando al perro.

García, de 26 años, y su hermana embarazada viajaban el domingo con Boro en un tren de alta velocidad desde Málaga, su ciudad natal en el sur de España, hasta la capital, Madrid, cuando la cola de su vagón saltó los raíles por razones que aún no están claras y chocó contra otro tren.

La colisión causó decenas de muertos y más de 150 heridos. Los equipos de rescate ayudaron a García y a su hermana a salir del vagón inclinado. Fue entonces cuando vio brevemente a Boro antes de que huyera.

“Por favor, si pueden ayudar, busquen a los animales”, dijo a los periodistas un cojeante García, entrecortado y conteniendo las lágrimas. “Volvíamos de un fin de semana familiar con la perrita, que también es familia”.