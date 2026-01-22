Opinión
NoticiasMundo
¡Final feliz! Encuentran a Boro, el perro que sobrevivió a un accidente de tren en España

La búsqueda del can pareció proporcionar a los españoles algo en lo que confiar en medio de la tragedia

22 de enero de 2026 - 9:50 AM

Una mujer sostiene un cartel en el que se lee en español: "Boro desaparecido. Perdido durante el accidente de Adamuz. Cualquier información es útil", sobre un perro que desapareció durante un accidente de tren en Adamuz, sur de España, miércoles 21 de enero de 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) (Manu Fernandez)
Después de que dos accidentes de tren mortales consecutivos conmocionaran a España, el jueves llegaron buenas noticias: Boro, el perro desaparecido, fue encontrado.

Días antes, la dueña de Boro, Ana García, lanzó una petición desesperada para que le ayudaran a encontrarlo después de que el perro se escapara el domingo tras el accidente de tren de alta velocidad en el sur de España en el que murieron al menos 43 personas. García habló ante las cámaras con una manta sobre los hombros y la cara aún visiblemente magullada por el peor accidente ferroviario ocurrido en España en más de una década.

El jueves, los bomberos forestales del sur de España anunciaron que habían encontrado y devuelto al perro blanco y negro: “A estas horas de la mañana, compartimos una buena noticia: Boro, el perro desaparecido, ha sido encontrado”, escribieron en X.

La búsqueda de Boro pareció proporcionar a los españoles algo en lo que confiar en medio de la tragedia de la semana.

Durante días, la gente se movilizó en Internet para encontrarlo, amplificando la llamada de García y compartiendo vídeos de su entrevista. Las fotos del perro negro de tamaño mediano y cejas blancas se hicieron virales junto con los números de teléfono de García y su familia.

Los españoles celebraron su descubrimiento como un rayo de esperanza.

“Una imagen de esperanza en Adamuz. Boro vuelve a casa con su familia”, escribió un usuario en X. Otros compartieron fotos de García abrazando al perro.

García, de 26 años, y su hermana embarazada viajaban el domingo con Boro en un tren de alta velocidad desde Málaga, su ciudad natal en el sur de España, hasta la capital, Madrid, cuando la cola de su vagón saltó los raíles por razones que aún no están claras y chocó contra otro tren.

Imagen provista por la Guardia Civil española de la colisión de trenes de alta velocidad.La policía española dijo el martes que se habían confirmado al menos 41 muertes en una colisión de trenes de alta velocidad en el sur del país la noche del domingo.El rey Felipe y la reina Letizia de España tenían previsto visitar Adamuz y un hospital en Córdoba donde muchos de los heridos seguían ingresados el martes.
1 / 19 | Tragedia en España: decenas de muertos tras choque de trenes de alta velocidad. Imagen provista por la Guardia Civil española de la colisión de trenes de alta velocidad. - The Associated Press

La colisión causó decenas de muertos y más de 150 heridos. Los equipos de rescate ayudaron a García y a su hermana a salir del vagón inclinado. Fue entonces cuando vio brevemente a Boro antes de que huyera.

“Por favor, si pueden ayudar, busquen a los animales”, dijo a los periodistas un cojeante García, entrecortado y conteniendo las lágrimas. “Volvíamos de un fin de semana familiar con la perrita, que también es familia”.

The Associated Press se puso en contacto con uno de los familiares de García por mensaje de texto el jueves. “Puedo confirmar que tenemos al perro y que hay esperanza”, escribió la persona, antes de decir que tenían que atender a la hermana de García que seguía en el hospital.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
