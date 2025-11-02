Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de noviembre de 2025
85°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Flores, cráneos y recuerdos: así se vive el Día de Muertos en México

Millones de personas recordaron por estos días a sus seres queridos fallecidos con las tradicionales “ofrendas”

2 de noviembre de 2025 - 4:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una ofrenda tradicional por el Día de los Muertos en el Museo de Historia Tlalpan History en Ciudad de México.Personas participan en el desfile del Día de Muertos este 1 de noviembre de 2025, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez Una persona vestida de Catrina en Amsterdam.
1 / 20 | Flores, cráneos y recuerdos: así se vive el Día de Muertos en México. Una ofrenda tradicional por el Día de los Muertos en el Museo de Historia Tlalpan History en Ciudad de México. - JOSE LUIS TORALES
Por AFP
Agencia de noticias

Flores, cráneos, esqueletos, momentos íntimos y recuerdos: el Día de Muertos en México mueve emociones por quienes ya no están pero, al mismo tiempo, es un motivo de celebración.

Millones de personas recordaron por estos días a sus seres queridos fallecidos con las tradicionales “ofrendas”, es decir, altares con sus retratos en los que se colocan objetos que les gustaban en vida.

El sábado, casi un millón y medio de personas acudieron a un desfile que realizan las autoridades de Ciudad de México en el que dominan cráneos y esqueletos danzantes, las famosas “catrinas”.

Aquí, algunas escenas de cómo se vivió la celebración.

Celebración a la Santa Muerte

El viernes, decenas de personas se dieron cita en el barrio de Tepito, una zona popular de la capital mexicana donde se celebra el culto a la Santa Muerte.

El llamado “Barrio Bravo”, también conocido por ser una zona violenta de la capital, alberga uno de los principales santuarios a esta deidad, que no es reconocida por la Iglesia católica.

La Santa Muerte está representada por una escultura ataviada con una guadaña y un globo terráqueo. Sus fieles acuden para pedir distintos milagros.

Entre cráneos y flores

Las autoridades de Ciudad de México organizan cada año un desfile del Día de Muertos sobre avenida Paseo de la Reforma, una de las más importantes de la capital.

En estas fechas, la ciudad se tiñe con los colores amarillo y naranja de las tradicionales flores de cempasúchil.

Por las calles de Reforma desfilan cráneos coloridos y efigies gigantescas de esqueletos para conmemorar la fecha.

Esas imágenes provienen de la llamada “Catrina”, una calavera creada a inicios del siglo XX por el grabador mexicano José Guadalupe Posada, que se ha convertido en el emblema de la celebración.

Celebración íntima

Al mismo tiempo, miles de familias realizan “ofrendas” para recordar a sus parientes fallecidos, ya sea en sus casas o en los cementerios.

Tradicionalmente, en una ofrenda se colocan las flores de cempasúchil y el retrato de quienes ya no están, así como la música y la bebida que les gustaba en vida.

También se colocan veladoras, que significan el camino para que los muertos vuelvan a casa, y el Pan de Muerto, un bizcocho azucarado con una forma que representa el cráneo y los huesos de quienes ya fallecieron.

Tags
Breaking NewsMéxicoDía de los Muertos
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 2 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: