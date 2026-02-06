Fuerzas de paz de la ONU en Líbano denuncian aumento de violencia israelí en su contra

Beirut- Las fuerzas de paz de la ONU que patrullan el sur del Líbano se han enfrentado a un dramático aumento de “comportamiento agresivo” por parte de las fuerzas israelíes en el último año, incluyendo granadas lanzadas desde drones y fuego de ametralladora, según un informe interno visto por The Associated Press.

El informe de una de las 48 naciones que en conjunto tienen más de 7,500 fuerzas de paz en el sur del Líbano dice que el número de incidentes saltó de sólo uno en enero a 27 en diciembre. La zona fronteriza montañosa donde patrulla la FPNUL ha sido escenario durante décadas de violencia transfronteriza. Israel y los militantes libaneses de Hezbolá libraron una guerra a gran escala en 2024.

Según el informe, los ataques contra las fuerzas de mantenimiento de la paz parecen tener como objetivo debilitar a la fuerza internacional y reforzar la presencia militar israelí a lo largo de la frontera trazada por la ONU con el Líbano, conocida como la Línea Azul.

El informe fue compartido con AP a condición de que la organización noticiosa no identificara al país cuyas fuerzas de paz compilaron las conclusiones para uso interno de sus altos mandos.

Israel desconfía desde hace tiempo de la FINUL, a la que acusa de no impedir que Hezbolá aumente su presencia militar a lo largo de la frontera, violando acuerdos de alto el fuego que se remontan a dos décadas.

El creciente catálogo de enfrentamientos se produce cuando medio siglo de esfuerzos internacionales de mantenimiento de la paz a lo largo de la frontera se enfrentan a un futuro incierto. Está previsto que la misión de la FINUL finalice este año y la administración del presidente estadounidense Donald Trump la considere un despilfarro de dinero.

Israel dice que intenta reducir daños

En una declaración a AP, el ejército israelí afirmó que “no está llevando a cabo una campaña de disuasión contra las fuerzas de la FPNUL” y que está trabajando dentro de los marcos aceptados para desmantelar Hezbolá, que tiene su base principal en el sur del Líbano.

El ejército “toma medidas para reducir los daños a las fuerzas de la FPNUL y a otros actores internacionales que operan en la zona”, afirmó.

La FPNUL afirmó en un comunicado que “el número de ataques contra el personal de mantenimiento de la paz o en sus inmediaciones, así como el comportamiento agresivo hacia dicho personal, han aumentado desde septiembre de 2025”, y que la mayoría de esos incidentes se atribuyen al ejército israelí.

“La mayoría de los incidentes no implican daños físicos al personal de mantenimiento de la paz, pero cualquier acción que interfiera con nuestras actividades encomendadas es motivo de preocupación”, afirmó.

La fuerza de la ONU ha informado de otros incidentes este año. El 16 de enero, un tanque israelí abrió fuego con balas de pequeño calibre contra un puesto de la FPNUL. Esta semana, informó de que un avión no tripulado lanzó una granada aturdidora que explotó en las inmediaciones de una patrulla de mantenimiento de la paz antes de volar hacia territorio israelí.

Informe detalla serie de incidentes

El informe visto por AP detalla múltiples casos en 2025 de granadas lanzadas por aviones no tripulados israelíes cerca de patrullas de la FPNUL, incluido un ataque en octubre que hirió a un miembro de las fuerzas de mantenimiento de la paz, así como fuego de ametralladora cerca de posiciones de la FPNUL. En algunos casos, los vehículos de la FPNUL resultaron dañados.

En los últimos cuatro meses de 2025 también se produjo un aumento de los incidentes de fuego directo contra todos los objetivos desde posiciones israelíes a ambos lados de la Línea Azul, según el informe. Estos incidentes ascendieron a 77 en diciembre, frente a solo dos en enero, según el informe.

Los vehículos y posiciones de la FPNUL están claramente marcados como pertenecientes a la ONU, y los militantes de Hezbolá no han mantenido una presencia visible ni han disparado contra las fuerzas israelíes en los últimos meses.

El informe afirma que “no puede excluirse” que Israel esté utilizando los incidentes para mantener una presencia militar al norte de la frontera e impedir el regreso de las personas que han huido de la zona.

Conflicto Israel-Hezbolá

Tras el ataque del 7 de octubre de 2023 dirigido por Hamás contra Israel que desencadenó la guerra en Gaza, Hezbolá comenzó a lanzar cohetes desde Líbano contra Israel en apoyo de Hamas y los palestinos.

Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos. El conflicto de bajo nivel se intensificó hasta convertirse en una guerra a gran escala en septiembre de 2024, frenada posteriormente, pero no detenida del todo, por un alto el fuego mediado por Estados Unidos dos meses después.

Desde entonces, Israel ha acusado a Hezbolá de intentar reconstruir en el sur, en violación del alto el fuego, y ha llevado a cabo ataques casi diarios en Líbano que, según afirma, tienen como objetivo militantes e instalaciones de Hezbolá. Las fuerzas israelíes también siguen ocupando cinco colinas en el lado libanés de la frontera. Hezbolá ha reivindicado un ataque contra Israel desde el alto el fuego.

Pulverización de productos químicos provoca indignación

La ONU y Líbano afirman que las fuerzas israelíes arrojaron herbicida sobre territorio libanés el domingo, obligando a una pausa de más de nueve horas en las actividades de mantenimiento de la paz, incluidas las patrullas.

“El uso de herbicidas plantea interrogantes sobre los efectos en las tierras agrícolas locales y sobre cómo podría afectar a largo plazo al regreso de los civiles a sus hogares y a sus medios de subsistencia”, declaró el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric. No hubo comentarios por parte de Israel.

Dujarric añadió que “cualquier actividad” del ejército israelí al norte de la Línea Azul viola una resolución de la ONU adoptada en 2006 que amplió la misión de la FINUL, con la esperanza de restablecer la paz en la zona tras una guerra de un mes entre Israel y Hezbolá.

Futuro incierto para la zona

La FINUL se creó hace casi cinco décadas para supervisar la retirada de Israel del sur del Líbano tras la invasión de sus tropas en 1978.

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el pasado agosto poner fin a su misión a finales de 2026.

Israel lleva mucho tiempo tratando de poner fin a su mandato, alegando que la FINUL no ha conseguido mantener a Hezbolá alejado de la frontera. Según el alto el fuego de la ONU de 2006, el ejército libanés debía mantener la seguridad en el sur con el apoyo de la FINUL y los militantes debían desarmarse.

Los partidarios de Hezbolá en Líbano han acusado con frecuencia a la FPNUL de connivencia con Israel y en ocasiones han atacado a sus patrullas.

El gobierno libanés afirma que la FINUL cumple una función necesaria. El Primer Ministro Nawaf Salam declaró en diciembre que Líbano necesitará una fuerza de seguimiento para llenar el vacío y ayudar a las tropas libanesas a lo largo de la frontera a medida que amplíen su presencia allí.

En una entrevista concedida esta semana a AP, el viceprimer ministro libanés, Tarek Mitri, afirmó que se están debatiendo varias propuestas.

Una posibilidad es ampliar el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT), que mantiene una pequeña fuerza de observación en Líbano. La Unión Europea también se ha ofrecido a contribuir a una fuerza internacional de observadores, dijo.