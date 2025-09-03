Opinión
Feriados
3 de septiembre de 2025
89°nubes rotas
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gustavo Petro califica como “asesinato” el ataque de Estados Unidos contra embarcación en el Caribe

Once supuestos “narcoterroristas” que iban a bordo del navío murieron

3 de septiembre de 2025 - 10:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Donald Trump informó que el operativo fue contra la pandilla Tren de Aragua en aguas del Caribe.

Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó como “asesinato” el ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas por aguas del Caribe en el que murieron once supuestos “narcoterroristas” del Tren de Aragua.

RELACIONADAS

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”, dijo Petro en su cuenta de X acompañado de las imágenes del ataque divulgadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Petro, que defiende un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, aseguró que en Colombia desde hace décadas se captura a “los civiles que transportan drogas sin matarlos”.

“Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, agregó el mandatario colombiano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes en la Casa Blanca que la Armada de su país destruyó un barco tripulado por narcotraficantes en aguas del Caribe donde Estados Unidos ha hecho en las últimas semanas un despliegue naval con el propósito de “frenar el flujo de drogas”, según Washington.

La Casa Blanca defendió la semana pasada esa operación, que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido, como parte de su estrategia antidrogas y aseguró que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos.

El Gobierno colombiano, que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), rechazó el lunes “la lógica de intervención” durante una reunión virtual de cancilleres convocada para analizar el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las aguas de Venezuela.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosGustavo PetroEstados UnidosMarco Rubio
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
