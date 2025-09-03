Gustavo Petro califica como “asesinato” el ataque de Estados Unidos contra embarcación en el Caribe

Donald Trump informó que el operativo fue contra la pandilla Tren de Aragua en aguas del Caribe.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó como “asesinato” el ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas por aguas del Caribe en el que murieron once supuestos “narcoterroristas” del Tren de Aragua.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”, dijo Petro en su cuenta de X acompañado de las imágenes del ataque divulgadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Petro, que defiende un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, aseguró que en Colombia desde hace décadas se captura a “los civiles que transportan drogas sin matarlos”.

“Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, agregó el mandatario colombiano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes en la Casa Blanca que la Armada de su país destruyó un barco tripulado por narcotraficantes en aguas del Caribe donde Estados Unidos ha hecho en las últimas semanas un despliegue naval con el propósito de “frenar el flujo de drogas”, según Washington.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca defendió la semana pasada esa operación, que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido, como parte de su estrategia antidrogas y aseguró que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos.