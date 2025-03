Habilitan aeropuerto del suroeste de Haití para recibir vuelos internacionales

Hasta el momento, no se sabe si los vuelos comerciales estadounidenses utilizarán el aeropuerto renovado, ni si algún vuelo internacional ha aterrizado ya en la pista extendida de Les Cayes.

Los medios locales informaron que varios técnicos de la aerolínea estadounidense JetBlue llegaron a Les Cayes para inspeccionar la pista. Sin embargo, un portavoz de la empresa declaró a The Associated Press que JetBlue no tiene registros de haber realizado ese viaje de inspección, y que ha decidido suspender todos sus vuelos hacia Haití al menos hasta el 11 de junio “debido al descontento civil actual”.