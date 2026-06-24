Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Habrá inspecciones nucleares en Irán? Agencia de la ONU y el gobierno iraní dan respuestas contradictorias

Las evaluaciones de sitios nucleares son un punto clave en el acuerdo para poner fin a la guerra

24 de junio de 2026 - 9:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las inspecciones nucleares son clave para el acuerdo, que prevé que las reservas de uranio de Irán sean “rebajadas” desde niveles altamente enriquecidos. (Vahid Salemi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tokio - El jefe de la agencia nuclear de Naciones Unidas indicó el miércoles que sus inspectores visitarán instalaciones iraníes de enriquecimiento nuclear, un componente clave del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Pero un diplomático iraní lo negó con rapidez y afirmó que la visita solo puede producirse después de un acuerdo definitivo, en un reflejo de la precariedad de las negociaciones.

RELACIONADAS

El comentario del director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, fue el más firme hasta ahora por parte de la agencia de Naciones Unidas, que es considerada clave para determinar el estado de las reservas nucleares de Irán.

Desde que Israel lanzó una guerra de 12 días contra Irán en 2025, Teherán ha bloqueado el acceso del OIEA para visitar sitios de enriquecimiento donde se cree que la República Islámica almacena suficiente uranio altamente enriquecido como para potencialmente construir hasta 10 armas nucleares, si decidiera apresurarse a conseguir la bomba. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa es pacífico, aunque es el único país del mundo que tiene uranio enriquecido hasta una pureza del 60% sin un programa de armas.

Estados Unidos e Irán ofrecieron declaraciones contradictorias el martes sobre si se inspeccionarían o no esos sitios. Grossi reconoció las contradicciones, que calificó como una “guerra de palabras”.

Grossi dice que las inspecciones “van a ocurrir”

“Puedo entender las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que me gustaría recordarles y llamar su atención es que ha habido un memorando de entendimiento, firmado por ambos presidentes”, dijo Grossi a los periodistas en una conferencia de prensa en la central nuclear Fukushima Daiichi, afectada por el tsunami.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

El acuerdo “establece explícitamente que las actividades nucleares que se van a llevar a cabo con respecto a las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA — en todos los términos”, dijo.

“Obviamente, para hacer eso, tendremos que inspeccionar”, añadió. ”El que esto ocurra pasado mañana o en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Esto va a ocurrir”.

Esas inspecciones son clave para el acuerdo, que prevé que las reservas de uranio de Irán sean “rebajadas” desde niveles altamente enriquecidos.

Kazem Gharibabadi, un viceministro de Exteriores iraní, arremetió contra Grossi después de sus comentarios, diciendo que Teherán no se reunió con él mientras estaba en Suiza.

“Estos asuntos se revisarán y decidirán únicamente en el marco de un acuerdo final y como resultado de una acción práctica por la otra parte para poner fin a todas las sanciones y otras medidas”, escribió Gharibabadi en X.

El OIEA no tiene acceso a los sitios bombardeados

Al OIEA se le ha permitido visitar otras instalaciones nucleares en Irán desde la guerra de 12 días en 2025, como la central nuclear de Bushehr. Pero sin acceder a los sitios de enriquecimiento, el OIEA dice que no puede verificar el estado de las reservas de Irán ni revisar las cadenas de centrifugadoras utilizadas para enriquecer uranio. Tanto Irán como el OIEA dicen que Teherán no ha estado enriqueciendo uranio, pero expertos en no proliferación temen que la República Islámica pueda estar trasladando sus reservas a zonas no declaradas.

Estados Unidos e Irán acordaron un acuerdo la semana pasada que prevé que Teherán diluya sus reservas de uranio enriquecido y exime las sanciones respaldadas por Estados Unidos sobre el petróleo iraní , al tiempo que da a cada parte 60 días para concretar acuerdos más amplios.

Pero el incómodo alto el fuego ya ha sido puesto a prueba por Irán al decir que volvió a cerrar el estrecho por los combates en Líbano entre Israel y la milicia Hezbolá, respaldada por Irán. La violencia volvió a estallar en Líbano el martes, pero no escaló.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán

Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Se espera que las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán se reanuden a principios de la próxima semana en el complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza, dijo el miércoles el Ministerio paquistaní de Exteriores. Pakistán ha sido un mediador clave.

Marco Rubio está en Oriente Medio

Los comentarios de Grossi se produjeron mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegaba al golfo Pérsico para una gira de tres países, comenzando con una reunión a puerta cerrada y un almuerzo de trabajo privado en Abu Dabi con el presidente emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan , dijo el Departamento de Estado el miércoles .

Rubio tiene previsto viajar después a Kuwait y luego a Baréin para reuniones con sus líderes más tarde el miércoles y el jueves.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
IránArmas nuclearesEstados UnidosGuerrasONUNaciones UnidasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: