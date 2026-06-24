¿Habrá inspecciones nucleares en Irán? Agencia de la ONU y el gobierno iraní dan respuestas contradictorias

Tokio - El jefe de la agencia nuclear de Naciones Unidas indicó el miércoles que sus inspectores visitarán instalaciones iraníes de enriquecimiento nuclear, un componente clave del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Pero un diplomático iraní lo negó con rapidez y afirmó que la visita solo puede producirse después de un acuerdo definitivo, en un reflejo de la precariedad de las negociaciones.

El comentario del director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, fue el más firme hasta ahora por parte de la agencia de Naciones Unidas, que es considerada clave para determinar el estado de las reservas nucleares de Irán.

Desde que Israel lanzó una guerra de 12 días contra Irán en 2025, Teherán ha bloqueado el acceso del OIEA para visitar sitios de enriquecimiento donde se cree que la República Islámica almacena suficiente uranio altamente enriquecido como para potencialmente construir hasta 10 armas nucleares, si decidiera apresurarse a conseguir la bomba. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa es pacífico, aunque es el único país del mundo que tiene uranio enriquecido hasta una pureza del 60% sin un programa de armas.

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Estados Unidos e Irán ofrecieron declaraciones contradictorias el martes sobre si se inspeccionarían o no esos sitios. Grossi reconoció las contradicciones, que calificó como una “guerra de palabras”.

Grossi dice que las inspecciones “van a ocurrir”

“Puedo entender las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que me gustaría recordarles y llamar su atención es que ha habido un memorando de entendimiento, firmado por ambos presidentes”, dijo Grossi a los periodistas en una conferencia de prensa en la central nuclear Fukushima Daiichi, afectada por el tsunami.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

El acuerdo “establece explícitamente que las actividades nucleares que se van a llevar a cabo con respecto a las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA — en todos los términos”, dijo.

“Obviamente, para hacer eso, tendremos que inspeccionar”, añadió. ”El que esto ocurra pasado mañana o en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Esto va a ocurrir”.

Esas inspecciones son clave para el acuerdo, que prevé que las reservas de uranio de Irán sean “rebajadas” desde niveles altamente enriquecidos.

Kazem Gharibabadi, un viceministro de Exteriores iraní, arremetió contra Grossi después de sus comentarios, diciendo que Teherán no se reunió con él mientras estaba en Suiza.

“Estos asuntos se revisarán y decidirán únicamente en el marco de un acuerdo final y como resultado de una acción práctica por la otra parte para poner fin a todas las sanciones y otras medidas”, escribió Gharibabadi en X.

El OIEA no tiene acceso a los sitios bombardeados

Al OIEA se le ha permitido visitar otras instalaciones nucleares en Irán desde la guerra de 12 días en 2025, como la central nuclear de Bushehr. Pero sin acceder a los sitios de enriquecimiento, el OIEA dice que no puede verificar el estado de las reservas de Irán ni revisar las cadenas de centrifugadoras utilizadas para enriquecer uranio. Tanto Irán como el OIEA dicen que Teherán no ha estado enriqueciendo uranio, pero expertos en no proliferación temen que la República Islámica pueda estar trasladando sus reservas a zonas no declaradas.

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Estados Unidos e Irán acordaron un acuerdo la semana pasada que prevé que Teherán diluya sus reservas de uranio enriquecido y exime las sanciones respaldadas por Estados Unidos sobre el petróleo iraní , al tiempo que da a cada parte 60 días para concretar acuerdos más amplios.

Pero el incómodo alto el fuego ya ha sido puesto a prueba por Irán al decir que volvió a cerrar el estrecho por los combates en Líbano entre Israel y la milicia Hezbolá, respaldada por Irán. La violencia volvió a estallar en Líbano el martes, pero no escaló.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Se espera que las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán se reanuden a principios de la próxima semana en el complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza, dijo el miércoles el Ministerio paquistaní de Exteriores. Pakistán ha sido un mediador clave.

Marco Rubio está en Oriente Medio

Los comentarios de Grossi se produjeron mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegaba al golfo Pérsico para una gira de tres países, comenzando con una reunión a puerta cerrada y un almuerzo de trabajo privado en Abu Dabi con el presidente emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan , dijo el Departamento de Estado el miércoles .

Rubio tiene previsto viajar después a Kuwait y luego a Baréin para reuniones con sus líderes más tarde el miércoles y el jueves.

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