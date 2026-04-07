Hombres armados atacan el edificio que alberga el consulado israelí en Turquía

Estambul - Tres asaltantes abrieron fuego contra la policía frente a un edificio que alberga el consulado israelí en Estambul el martes, desatando un tiroteo que dejó un atacante muerto, dijeron funcionarios turcos. Los otros dos asaltantes resultaron heridos y fueron capturados.

Dos policías resultaron heridos leves en el enfrentamiento, declaró a la prensa el gobernador de Estambul, Davut Gul. Los asaltantes llevaban armas largas.

El ministro del Interior, Mustafa Cifti, escribió en X que los atacantes habían viajado desde la ciudad de Izmit, a unas 60 millas (100 kilómetros) al este de Estambul, en un coche alquilado. Uno de los asaltantes estaba vinculado a un grupo que describió como “explotador de la religión”, sin nombrar a la organización.

El grupo Estado Islámico ha perpetrado atentados mortales en Turquía en el pasado.

Los dos asaltantes heridos son hermanos, identificados como Onur C. y Enes C. El primero tiene antecedentes penales relacionados con drogas. Ambos están siendo interrogados, según el Ministerio del Interior.

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El vídeo del ataque muestra a un agresor que porta lo que parece ser un fusil de asalto, lleva una mochila marrón y se esconde detrás de un autobús cuando intercambia disparos con la policía. Un agente de policía cae al suelo, al parecer tras recibir un disparo, y luego se aleja rodando para ponerse a cubierto detrás de un árbol.

Uno de los policías resultó herido en la pierna y el otro en la oreja, según informó el Ministerio del Interior.

El consulado está situado en un rascacielos de Levent, uno de los principales distritos comerciales de la ciudad. Las autoridades dijeron que no hay diplomáticos israelíes presentes en las misiones israelíes en Turquía. Israel retiró a sus diplomáticos por motivos de seguridad y por el deterioro de las relaciones con Turquía durante la guerra de Gaza.

El ministro turco de Justicia, Akin Gurlek, dijo que tres fiscales, entre ellos un fiscal jefe adjunto, han sido designados para dirigir una investigación.

La policía acordonó el edificio y bloqueó varias carreteras, mientras expertos forenses con trajes protectores blancos peinaban la zona en busca de pruebas.

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, condenó el atentado y elogió a las autoridades turcas por “su rápida y decisiva respuesta.”

“Los ataques contra misiones diplomáticas son ataques contra el orden internacional y contra los principios que unen a las naciones”, escribió en X.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel también denunció el atentado y elogió la “rápida actuación de las fuerzas de seguridad turcas para frustrar este ataque.”

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