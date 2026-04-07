Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hombres armados atacan el edificio que alberga el consulado israelí en Turquía

Uno de los atacantes murió y los otros dos resultaron heridos en un tiroteo con oficiales de seguridad

7 de abril de 2026 - 9:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Investigadores de la policía turca trabajan en el lugar después de un ataque con hombres armados en un edificio que alberga el Consulado de Israel en Estambul. (Khalil Hamra)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Estambul - Tres asaltantes abrieron fuego contra la policía frente a un edificio que alberga el consulado israelí en Estambul el martes, desatando un tiroteo que dejó un atacante muerto, dijeron funcionarios turcos. Los otros dos asaltantes resultaron heridos y fueron capturados.

RELACIONADAS

Dos policías resultaron heridos leves en el enfrentamiento, declaró a la prensa el gobernador de Estambul, Davut Gul. Los asaltantes llevaban armas largas.

El ministro del Interior, Mustafa Cifti, escribió en X que los atacantes habían viajado desde la ciudad de Izmit, a unas 60 millas (100 kilómetros) al este de Estambul, en un coche alquilado. Uno de los asaltantes estaba vinculado a un grupo que describió como “explotador de la religión”, sin nombrar a la organización.

El grupo Estado Islámico ha perpetrado atentados mortales en Turquía en el pasado.

Los dos asaltantes heridos son hermanos, identificados como Onur C. y Enes C. El primero tiene antecedentes penales relacionados con drogas. Ambos están siendo interrogados, según el Ministerio del Interior.

El vídeo del ataque muestra a un agresor que porta lo que parece ser un fusil de asalto, lleva una mochila marrón y se esconde detrás de un autobús cuando intercambia disparos con la policía. Un agente de policía cae al suelo, al parecer tras recibir un disparo, y luego se aleja rodando para ponerse a cubierto detrás de un árbol.

Uno de los policías resultó herido en la pierna y el otro en la oreja, según informó el Ministerio del Interior.

El consulado está situado en un rascacielos de Levent, uno de los principales distritos comerciales de la ciudad. Las autoridades dijeron que no hay diplomáticos israelíes presentes en las misiones israelíes en Turquía. Israel retiró a sus diplomáticos por motivos de seguridad y por el deterioro de las relaciones con Turquía durante la guerra de Gaza.

El ministro turco de Justicia, Akin Gurlek, dijo que tres fiscales, entre ellos un fiscal jefe adjunto, han sido designados para dirigir una investigación.

La policía acordonó el edificio y bloqueó varias carreteras, mientras expertos forenses con trajes protectores blancos peinaban la zona en busca de pruebas.

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, condenó el atentado y elogió a las autoridades turcas por “su rápida y decisiva respuesta.”

“Los ataques contra misiones diplomáticas son ataques contra el orden internacional y contra los principios que unen a las naciones”, escribió en X.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel también denunció el atentado y elogió la “rápida actuación de las fuerzas de seguridad turcas para frustrar este ataque.”

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
TurquíaEstambulIsraelBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: