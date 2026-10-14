Inteligencia británica afirma que Irán tiene como objetivo instalaciones militares

Irán está intentando atacar instalaciones militares en Gran Bretaña y el presunto complot para atacar una base aérea militar administrada por Estados Unidos en septiembre “no es un caso aislado”, afirmó el martes el director de la agencia de inteligencia MI5, al tiempo que advirtió que tanto Teherán como Moscú están ampliando sus ataques contra el Reino Unido.

Ken McCallum, quien dirige el servicio de seguridad interna del Reino Unido, afirmó que Teherán busca intensificar sus ataques en Gran Bretaña más allá de los objetivos tradicionales que son los iraníes que se oponen a las autoridades islámicas del país.

Entre ellos se incluyen ataques de incendio intencional y sabotaje contra lugares judíos que, según el Reino Unido, fueron perpetrados por grupos afines a Irán.

McCallum señaló que otro “cambio importante este año ha sido la intención de Irán de atacar objetivos más difíciles, como instalaciones militares”.

El incidente ocurrido en la base aérea de la RAF en Fairford “no es un caso aislado. Ha habido otros ejemplos, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo”, afirmó McCallum.

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Sus comentarios se produjeron cuando Irán convocó al embajador británico Hugo Shorter para advertirle de que podría “reconsiderar seriamente” las relaciones bilaterales a menos que el Reino Unido presentara pruebas que vincularan a Teherán con el supuesto complot. Teherán le comunicó al embajador que protestaba por lo que calificó como el “enfoque irresponsable y destructivo” de Gran Bretaña.

“El gobierno británico debe presentar documentos y pruebas que respalden sus acusaciones contra Irán”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, según la Cadena de Radiodifusión de la República Islámica de Irán.

McCallum pronunció su discurso anual en el que describió las principales amenazas para el Reino Unido, mientras los detectives antiterroristas investigan un presunto complot terrorista contra la base administrada por Estados Unidos en el oeste de Inglaterra, que se ha utilizado para bombardear a Irán durante la guerra de este año.

El 27 de septiembre, decenas de residentes fueron evacuados de sus hogares cercanos a la base, mientras agentes de policía armados y expertos en desactivación de explosivos del ejército se desplegaban por la zona rural. Posteriormente, la policía informó que había encontrado una cantidad de un acelerante —gasolina— en tres camionetas en el lugar, pero no explosivos.

Siete hombres de entre 20 y 29 años han sido detenidos y puestos en libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo la investigación. En total, más de 50 personas han sido detenidas por complots vinculados a Irán durante el último año, dijo McCallum.

El primer ministro Andy Burnham dijo el lunes que el aparente complot fue dirigido “casi con toda seguridad” por la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés). Irán ha negado su participación, aunque anteriormente ha declarado que considera que cualquier base utilizada para atacar su territorio es un objetivo legítimo.

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Estados Unidos retiró sus bombarderos de la base de la RAF en Fairford tras el incidente, y la administración de Trump afirmó que consideraba que la base se enfrentaba a amenazas iraníes destinadas a matar al mayor número posible de soldados estadounidenses y destruir la mayor cantidad posible de aviones de Estados Unidos.

Las autoridades británicas no han confirmado eso, y McCallum señaló que, en el Reino Unido, Irán ha recurrido hasta ahora a intermediarios criminales de bajo nivel que carecen de la capacidad para organizar un ataque sofisticado a gran escala. Sin embargo, señaló que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán ha demostrado mayores capacidades en países más cercanos a Irán, “por lo que sería una tontería que alguien en un puesto como el mío descartara esa posibilidad”.

MI5 afirma que la inteligencia artificial podría suponer un riesgo de armas biológicas

En un discurso contundente, McCallum argumentó que el Reino Unido se enfrenta a una “nueva era de seguridad nacional”, con un cambio generacional equivalente a los ataques del 11 de septiembre de hace un cuarto de siglo. Dijo que las innumerables amenazas a la seguridad nacional ahora van desde “incendios provocados, sabotajes, ciberataques, coacción y violencia” hasta “lo que los algoritmos en línea les están mostrando a tus adolescentes en sus habitaciones”.

McCallum dijo que el trabajo de su agencia para contrarrestar las amenazas estatales —principalmente de Rusia, Irán y China— se ha cuadruplicado en la última década, y afirmó que tanto Rusia como Irán están intensificando sus campañas de guerra híbrida contra el Reino Unido y otros países europeos.

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Dijo que se ha vinculado a Rusia con varios ataques, entre ellos un intento de utilizar un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania, y que está “empleando tácticas que se quedan a las puertas —aunque a veces no muy lejos— de un conflicto convencional”.

Mientras tanto, la tecnología avanza a pasos agigantados, y la inteligencia artificial está “potenciando” la batalla por la ciberseguridad entre atacantes y defensores, señaló.

McCallum señaló que los autores de planes terroristas han utilizado la inteligencia artificial para realizar reconocimientos y llevar a cabo ataques, incluyendo drones equipados con IA. Según él, lo que resulta aún más preocupante es “el potencial de la IA para cambiar las reglas del juego en lo que respecta a las armas biológicas existentes o incluso a las nuevas”.

Tras el discurso, declaró a los periodistas en la sede del MI5 en Londres que a los grupos terroristas “les encantaría” tener armas químicas, biológicas o radiológicas, pero que estas son difíciles de conseguir.

“Un riesgo es que la IA podría permitir que conocimientos peligrosos caigan en manos de personas a las que todos preferiríamos que no tuvieran ese conocimiento”, dijo. “Un segundo riesgo, distinto al anterior… es la posibilidad de que la IA pueda generar patógenos nuevos que nunca antes se hayan visto”.

McCallum dijo que el MI5 ha creado un nuevo Centro de Evaluación de Amenazas de Inteligencia Artificial para tratar de adelantarse a los riesgos.