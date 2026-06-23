Investigan posible vínculo “incel” en tiroteo que dejó tres muertos en Montreal

Las autoridades canadienses identificaron este martes a las dos víctimas mortales del tiroteo que ayer causó tres muertos en Montreal, entre ellos el presunto autor de los disparos, mientras investigan su posible vinculación con el movimiento misógino ‘incel’.

La Policía de Montreal identificó este martes al agente fallecido como Mohamed Lamine Benredouane, de 34 años y miembro del cuerpo desde 2021.

La otra víctima mortal es un ciudadano israelí, Michael Moshe Mizrahi, de 68 años.

Además, otra agente resultó herida de gravedad, aunque se encuentra en estado estable, y un civil sufrió heridas leves, según las autoridades.

Aunque la Policía no ha identificado al presunto autor de los disparos, medios locales dijeron que se trata de Seth Hatfield, residente en la provincia de Alberta, y que habría dejado un manifiesto de 104 páginas con referencias misóginas, anticapitalistas y contra las fuerzas del orden.

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El ataque se produjo el lunes por la mañana en las inmediaciones del hotel Hilton Garden Inn, en el oeste de Montreal. Según explicó el jefe de la Policía de la ciudad, Fady Dagher, los agentes acudieron al lugar hacia las 11.35 hora local tras recibir una llamada que alertaba de una persona que exhibía un arma por la ventana del hotel.

A su llegada, los policías fueron recibidos a tiros por un hombre armado con un arma larga. El sospechoso murió durante el intercambio de disparos.

El ministro de Seguridad Pública de Quebec, Ian Lafrenière, señaló que varios cuerpos de seguridad, incluida la Policía Montada de Canadá, fueron consultadas antes de concluir que el ataque no se considera un acto terrorista.

Varios medios informaron de que el sospechoso, identificado como Seth Hatfield, habría difundido antes del ataque un manifiesto con referencias a la ideología ‘incel’, una corriente misógina asociada a hombres que se definen como célibes involuntarios. Según esas informaciones, el texto incluía ataques contra las mujeres, el capitalismo y la Policía.

Montreal ya fue escenario en 1989 del más grave ataque misógino en la historia de Canadá.

El 6 de diciembre de 1989, un hombre de 25 años, entró en un aula de la Escuela Politécnica armado con un rifle semiautomático y, tras ordenar a los hombres presentes que abandonasen la habitación, empezó a disparar contra las mujeres mientras gritaba “odio a las feministas”.

El ataque despertó la conciencia sobre la violencia contra las mujeres en el país y en 1991, el Gobierno, presionado por grupos de defensa de mujeres, introdujo medidas para establecer un control más férreo sobre las armas de fuego.