Investigan un aparente ataque antisemita contra ambulancias de una organización judía en Londres

Londres - Cuatro ambulancias de una organización benéfica judía en Londres fueron incendiadas la madrugada del lunes, en lo que la policía británica investigaba como un delito de odio antisemita.

Nadie resultó herido en el ataque nocturno, que reventó ventanas en viviendas cercanas y dejó los vehículos convertidos en cascarones calcinados.

Líderes religiosos y políticos condenaron lo que el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de “espantoso” ataque antisemita.

“El antisemitismo no tiene cabida en nuestra sociedad y es realmente importante que todos nos mantengamos unidos en un momento como este”, dijo.

Los agentes acudieron a Golders Green, un barrio del norte de Londres con una numerosa población judía, tras recibir informes de un incendio, informó la Policía Metropolitana.

Cuatro ambulancias de Hatzola Northwest, una organización de voluntarios que brinda respuesta médica de emergencia, resultaron dañadas, según el cuerpo de bomberos de Londres.

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Varias botellas a presión que había en los vehículos explotaron, lo que provocó que se rompieran ventanas en un bloque de apartamentos contiguo. Viviendas cercanas fueron evacuadas como medida de precaución.

Lo que parecía ser un video de una cámara de seguridad mostraba a tres figuras vestidas de negro y con capuchas llevando un recipiente hacia una de las ambulancias antes de que las llamas estallaran alrededor del vehículo. La policía dijo que buscaba a tres sospechosos, pero que aún no se habían realizado arrestos.

Mark Reisner, un testigo que vive en el barrio, oyó fuertes explosiones y llegó al lugar “justo cuando la tercera ambulancia estaba explotando”, dijo a Sky News.

“Una explosión muy fuerte, como que la sentías atravesarte las entrañas”, dijo. “Simplemente nos ha sacudido a todos con confusión y shock”, añadió.

El ataque propagó el miedo y la alarma en la comunidad judía de Reino Unido, que se siente cada vez más vulnerable.

Shomrim, una organización sin fines de lucro que opera una vigilancia vecinal en la zona, condenó el ataque en la red social X como “un incidente dirigido y profundamente preocupante que afecta a un servicio de emergencia vital que sirve a la comunidad judía local”.

El número de incidentes antisemitas denunciados en todo el Reino Unido se ha disparado desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel y la guerra posterior de Israel contra Hamás en Gaza, según el Community Security Trust, que trabaja para proteger a la comunidad judía. El grupo registró 3,700 incidentes en 2025, frente a 1,662 en 2022.

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En octubre de 2025, un atacante embistió con su auto a personas reunidas afuera de una sinagoga de Manchester para celebrar la festividad judía de Yom Kippur y mató a una persona a puñaladas. Otra persona murió durante el ataque después de que la policía le disparara accidentalmente.

La semana pasada, dos hombres en Londres fueron acusados de llevar a cabo una vigilancia “hostil” el año pasado sobre la comunidad judía en Reino Unido en nombre de Irán.

Algunos miembros de la comunidad han criticado al gobierno laborista de Starmer por no haber evitado que las manifestaciones propalestinas derivaran en discursos y actos antijudíos.

Peter Zinkin, un político conservador que representa a Golders Green en el consejo local, dijo que la comunidad sentía “angustia e ira”.

“Incendiar ambulancias en medio de la noche es una vergüenza”, dijo. “Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué ocurrió? Y la razón por la que me temo que ocurrió es que el gobierno y los medios, en particular ciertas partes de los medios, han validado el antisemitismo a escala nacional”.

La arzobispa de Canterbury Sarah Mullally, la jefa de la Iglesia anglicana, dijo que “este tipo de actos de violencia, odio e intimidación no tienen cabida en nuestra sociedad”.

El gran rabino Ephraim Mirvis lo calificó de un “asalto repugnante”.

“En un momento en que las comunidades judías de todo el mundo se enfrentan a un patrón creciente de estos ataques violentos, afrontaremos este momento con una determinación compartida y nos mantendremos unidos contra el odio y la intimidación”, escribió en X.

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