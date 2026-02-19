Irán y Estados Unidos recurren a la diplomacia de las cañoneras mientras las negociaciones nucleares penden de un hilo

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Irán y Estados Unidos se inclinaron por la diplomacia de cañonera el jueves mientras las conversaciones nucleares entre las naciones pendían de un hilo, con Teherán realizando ejercicios con Rusia y los estadounidenses acercando otro portaaviones a Oriente Medio.

El simulacro iraní y la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford cerca de la desembocadura del Mediterráneo subrayan las tensiones entre ambas naciones. A principios de esta semana, Irán también realizó un simulacro con fuego real en el estrecho de Ormuz, la estrecha abertura del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

Los movimientos de buques de guerra y aviones estadounidenses adicionales no garantizan un ataque de Estados Unidos contra Irán, pero dan al presidente Donald Trump la capacidad de llevarlo a cabo si decide hacerlo. Hasta ahora, Trump se ha abstenido de atacar Irán tras establecer líneas rojas en relación con el asesinato de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas en Teherán, al tiempo que ha reanudado las conversaciones nucleares con Teherán, interrumpidas en junio por la guerra entre Irán e Israel.

“En caso de que Irán decida no llegar a un acuerdo, puede ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García, y el aeródromo ubicado en Fairford, para erradicar un potencial ataque de un régimen altamente inestable y peligroso”, escribió Trump en su sitio web Truth Social, buscando presionar al Reino Unido por sus planes de resolver el futuro de las Islas Chagos con Mauricio.

Mientras tanto, Irán lucha contra el malestar interno tras la represión de las protestas, y los dolientes celebran ahora ceremonias en honor de sus muertos 40 días después de su asesinato a manos de las fuerzas de seguridad. Algunas de las concentraciones han incluido gritos contra el gobierno, a pesar de las amenazas de las autoridades.

Irán realiza un simulacro con Rusia

En el simulacro del jueves, fuerzas iraníes y marinos rusos llevaron a cabo operaciones en el golfo de Omán y el océano Índico, informó la agencia estatal iraní de noticias IRNA. El simulacro tendrá como objetivo “mejorar la coordinación operativa, así como el intercambio de experiencias militares”, añadió IRNA.

China se había unido al simulacro del “Cinturón de Seguridad” en años anteriores, pero no se reconoció su participación en esta ronda. En los últimos días, un buque que parecía ser una corbeta rusa de la clase Steregushchiy había sido visto en un puerto militar de la ciudad iraní de Bandar Abbas.

Irán también emitió una advertencia de lanzamiento de cohetes a los pilotos de la región, sugiriendo que planeaban lanzar misiles antibuque en el ejercicio.

Mientras tanto, los datos de seguimiento mostraban al Ford frente a las costas de Marruecos en el océano Atlántico a mediodía del miércoles, lo que significa que el portaaviones podría pasar por Gibraltar y estacionarse en el Mediterráneo oriental con sus destructores de misiles guiados de apoyo.

Contar con el portaaviones allí permitiría a las fuerzas estadounidenses disponer de más aviones y potencia antimisiles para proteger potencialmente a Israel y Jordania en caso de que estalle un conflicto con Irán. Estados Unidos también situó allí buques de guerra durante la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza para protegerse del fuego iraní.

Cantos antigubernamentales en las ceremonias de luto

También han aumentado las ceremonias de duelo por los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad en las protestas del mes pasado. Tradicionalmente, los iraníes conmemoran la muerte de un ser querido 40 días después del fallecimiento. Tanto los testigos como los vídeos de las redes sociales mostraban los funerales celebrados en el enorme cementerio Behesht-e Zahra de Teherán. En algunos de ellos se escuchaban cánticos contra la teocracia iraní y canciones nacionalistas.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en el histórico Gran Bazar de Teherán, inicialmente por el colapso de la moneda iraní, el rial, y luego se extendieron por todo el país. Las tensiones estallaron el 8 de enero, con las manifestaciones convocadas por el príncipe heredero de Irán en el exilio, Reza Pahlavi.

El gobierno iraní sólo ha ofrecido una cifra de muertos por la violencia: 3,117 personas fallecidas. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en anteriores rondas de disturbios en Irán, cifra el número de muertos en más de 7,000, y se teme que sean muchos más.

