19 de octubre de 2025
Israel acusa a Hamas de violar tregua y suspende envío de ayuda a Gaza

Ocurre poco más de una semana después del inicio del alto al fuego propuesto por Estados Unidos

19 de octubre de 2025 - 2:14 PM

Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tel Aviv, Israel — Un funcionario de seguridad israelí anunció el domingo que los envíos de ayuda humanitaria a gaza están suspendidos “hasta nuevo aviso” después de una violación del alto al fuego por parte de Hamás.

El funcionario habló bajo condición de anonimato a la espera de un anuncio formal.

La suspensión de la ayuda ocurre poco más de una semana después del inicio del alto al fuego propuesto por Estados Unidos, destinado a poner fin a dos años de guerra.

La activista sueca Greta Thunberg llega al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos en Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, después de ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó en X que “los deportados eran ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, el Reino Unido, Serbia y Estados Unidos”.Israel dijo que había aceptado la propuesta de Trump, y Hamás había dicho que acepta algunos aspectos.
Tras ser interceptados: la llegada de Greta Thunberg y otros activistas al aeropuerto de Atenas. La activista sueca Greta Thunberg llega al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos en Atenas, el lunes 6 de octubre de 2025, después de ser deportada de Israel por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza.

El ejército de Israel también ha comenzado a atacar partes de Gaza después de afirmar que sus tropas fueron atacadas por milicianos de Hamás, en la primera gran prueba del alto el fuego el domingo.

Breaking NewsHamasFranja de Gaza
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
