Israel acusa a Hamas de violar tregua y suspende envío de ayuda a Gaza
Ocurre poco más de una semana después del inicio del alto al fuego propuesto por Estados Unidos
19 de octubre de 2025 - 2:14 PM
19 de octubre de 2025 - 2:14 PM
Tel Aviv, Israel — Un funcionario de seguridad israelí anunció el domingo que los envíos de ayuda humanitaria a gaza están suspendidos “hasta nuevo aviso” después de una violación del alto al fuego por parte de Hamás.
El funcionario habló bajo condición de anonimato a la espera de un anuncio formal.
La suspensión de la ayuda ocurre poco más de una semana después del inicio del alto al fuego propuesto por Estados Unidos, destinado a poner fin a dos años de guerra.
El ejército de Israel también ha comenzado a atacar partes de Gaza después de afirmar que sus tropas fueron atacadas por milicianos de Hamás, en la primera gran prueba del alto el fuego el domingo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: