NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Israel ataca el Cuartel de la Fuerza Espacial que controlaba un satélite de Irán

Alega que la instalación era usada para observar al Estado de israelí y sus residentes

8 de marzo de 2026 - 11:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Llamas y humo salen de de una instalación de almacenaje de petróleo que fue impactada en Teherán, tras un ataque militar de Israel y Estados Unidos. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalen - El Ejército de Israel afirmó este domingo que ha atacado y “desmantelado” en Teherán el Cuartel General de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Alegó que se trata de una instalación de investigación espacial y desde donde supuestamente se controlaba un satélite lanzado en agosto de 2022 con el que Irán “observaba al Estado de Israel y sus residentes”.

En un comunicado, el Ejército israelí informó que ha concluido una nueva oleada de ataques a la capital iraní, en la que afirma que también atacó 50 búnkeres de munición, una base de la milicia Basij, un centro de mando interno y un complejo de la Guardia Revolucionaria.

Sobre el Cuartel General de la Fuerza Espacial, explica que “servía como centro de recepción, transmisión e investigación para la Agencia Espacial Iraní”.

En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. Rescatistas y residentes buscan entre los escombros tras el ataque, que se estima dejó unos 165 muertos, en su mayoría niñas.Atacar escuelas sería una clara violación de las leyes internacionales que rigen los conflictos armados, afirmó Elise Baker, abogada del Atlantic Council, un "think tank" sin ánimo de lucro con sede en Washington.
1 / 14 | Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán . En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. - The Associated Press

“El sitio incluía instalaciones de investigación, así como una estructura de mando y control para el satélite ‘Khayyam’, lanzado en agosto de 2022 y utilizado por el CGRI (Guardia Revolucionaria) para impulsar actividades terroristas y vigilar al Estado de Israel y a sus residentes”.

Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero una guerra contra Irán, que ya suma más de 1,300 muertos en el lado iraní, según Teherán.

Mientras, Irán ha lanzado ataques contra varios de sus vecinos que albergan bases estadounidenses mientras los bombardeos de Israel en el Líbano han provocado ya casi 400 muertes, en su enfrentamiento con el grupo chií Hizbulá.

IsraelIránEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
