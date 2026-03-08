Israel ataca el Cuartel de la Fuerza Espacial que controlaba un satélite de Irán

Jerusalen - El Ejército de Israel afirmó este domingo que ha atacado y “desmantelado” en Teherán el Cuartel General de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Alegó que se trata de una instalación de investigación espacial y desde donde supuestamente se controlaba un satélite lanzado en agosto de 2022 con el que Irán “observaba al Estado de Israel y sus residentes”.

En un comunicado, el Ejército israelí informó que ha concluido una nueva oleada de ataques a la capital iraní, en la que afirma que también atacó 50 búnkeres de munición, una base de la milicia Basij, un centro de mando interno y un complejo de la Guardia Revolucionaria.

Sobre el Cuartel General de la Fuerza Espacial, explica que “servía como centro de recepción, transmisión e investigación para la Agencia Espacial Iraní”.

En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab.

“El sitio incluía instalaciones de investigación, así como una estructura de mando y control para el satélite ‘Khayyam’, lanzado en agosto de 2022 y utilizado por el CGRI (Guardia Revolucionaria) para impulsar actividades terroristas y vigilar al Estado de Israel y a sus residentes”.

Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero una guerra contra Irán, que ya suma más de 1,300 muertos en el lado iraní, según Teherán.