Israel detecta la llegada de decenas de proyectiles disparados por Hezbollah desde Líbano

Jerusalén- El grupo chií Hezbollah disparó desde el Líbano “decenas” de cohetes contra Israel en la última andanada registrada, confirmaron a EFE las Fuerzas Armadas israelíes, en un ataque que ha afectado a la mayor parte del norte del país.

El cuerpo de Bomberos de Israel informó de un herido leve por un impacto en una vivienda en la localidad norteña de Bena, mientras que el servicio de emergencias del Magen David Adom (MDA) atendió a dos heridos más, también leves, en una ubicación que no detalló en el norte del país.

“Los bomberos cortaron el suministro eléctrico (en Bena) por temor a un incendio y buscaron a las personas atrapadas. Según fuentes médicas, hay cinco heridos en el lugar, uno en estado leve y el resto con ansiedad”, recoge el comunicado de los Bomberos.

Hasta este miércoles, Hezbollah, grupo apoyado y financiado por Irán, no había lanzado en una sola oleada tantos proyectiles contra el norte de Israel.

El grupo chií se sumó a principios de la semana pasada a la guerra para “vengar” la muerte del ayatolá Ali Jamenei, el 28 de febrero, en la primera oleada de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Un proyectil cruza el cielo sobre la ciudad cisjordana de Nablus, el 11 de marzo de 2026. El ejército israelí informó que detectó misiles lanzados desde Irán tras ataques anteriores estadounidenses e israelíes. (ALAA BADARNEH)

Este nuevo ataque de Hezbollah con decenas de proyectiles se produce pese a que las Fuerzas Armadas israelíes sostienen que la milicia chií había quedado debilitada tras la guerra de 2024. Entonces, el Ejército de Israel mató a su líder, Hasán Nasrala, además de haber bombardeado posiciones donde la milicia almacenaba armas y munición.

En estos últimos días, según el periódico Haaretz, Israel se estaba planteando volver a evacuar las comunidades israelíes fronterizas con el Líbano (como hizo en 2023 cuando Hezbollah inició sus ataques contra el norte del país en apoyo a Gaza) en medio de los constantes ataques que se están registrando en esa zona.

Sin embargo, cuando Israel lanzó la semana pasada su nueva incursión en el sur del Líbano en el marco de la escalada de las tensiones, las fuerzas armadas detallaron que no iban a evacuar a la población del norte del país.