Jack Lang dimite como presidente de Instituto del Mundo Árabe salpicado por caso de Jeffrey Epstein

Es objeto de una investigación judicial preliminar en relación con sus vínculos con el estadounidense

7 de febrero de 2026 - 5:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jack Lang, objeto de una investigación judicial preliminar en relación con sus vínculos con el estadounidense Jeffrey Epstein (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París- El exministro socialista, Jack Lang, presentó este sábado su dimisión como presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA) al ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, que inició el procedimiento para designar a un sucesor.

Lang, objeto de una investigación judicial preliminar en relación con sus vínculos con el estadounidense Jeffrey Epstein, propuso su dimisión por carta al ministro de Exteriores, que le había convocado mañana, domingo, para pedirle explicaciones.

Barrot indicó a la prensa que ha tomado nota de la dimisión de Lang, quien llevaba al frente del IMA desde 2013, y que va a iniciar el proceso para nombrar a su sucesor al frente de la prestigiosa institución.

El jefe la diplomacia francesa convocará “una reunión de la junta directiva dentro de siete días, en la que se nombrará a un presidente interino”, añadió al regresar a París tras una gira por Oriente Medio.

Poco antes, Lang había afirmado en redes sociales que se enfrenta “con serenidad” a la investigación judicial preliminar basada en acusaciones “infundadas”, que han dañado su “integridad y honor”, por sus vínculos con Epstein.

Lang reaccionó así, “con serenidad e incluso alivio”, a la investigación abierta la víspera contra él y su hija Caroline por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) por “fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales”, que está penado con un máximo de 5 años de cárcel y 300,000 euros de multa.

“Las acusaciones contra mí son infundadas y lo demostraré”, dijo.

Por la mañana, había sido el abogado de los Lang, Laurent Merlet, quien salió en su defensa.

“Combativo”, Lang está decidido a dar a “su autoridad tutelar (Exteriores) y a la justicia todas las explicaciones necesarias para demostrar que es ajeno a cualquier malversación o delito penal que se le pueda imputar”, subrayó el letrado.

Su nombre y el de su hija aparece más de 673 veces en los archivos filtrados de Epstein.

Caroline Lang figura en un testamento redactado por el financiero estadounidense dos días antes de su fallecimiento, el cual indica que recibiría 5 millones de dólares. También cofundó una sociedad ‘offshore’ en las Islas Vírgenes con Epstein en 2016, de la que era copropietaria. Su padre también aparece en los estatutos.

El letrado afirmó hoy que los investigadores “les piden que demuestren que no recibieron fondos de esta empresa (...) Espero que la fiscalía actúe con rapidez para confirmar que lo que han dicho el señor Lang y su hija es la pura verdad”. Ambos mantienen que nunca recibieron “un céntimo”.

Lang fue una figura clave de la cultura francesa durante las décadas de 1980 y 1990, responsable de eventos como la Fiesta de la Música o las Jornadas del Patrimonio, al tiempo que encarnó el deseo del presidente socialista François Mitterrand de lanzar grandes proyectos arquitectónicos en París: el Gran Louvre, con su famosa pirámide, el Gran Arco de la Defensa, la Ópera de la Bastilla, la Biblioteca Nacional de Francia o el IMA.

A sus 86 años enfrenta su mayor tormenta en medio siglo de vida pública. Ha sido ministro de Cultura y de Educación, diputado, eurodiputado y alcalde, antes de asumir la presidencia del IMA, una institución cultural y diplomática.

Museo, biblioteca y centro de idiomas, el IMA es una prestigiosa fundación privada creada mediante un acuerdo internacional entre Francia y 22 países árabes y reconocida por su interés público. Su presidente es nombrado por el jefe del Estado francés, pero debe ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios de Exteriores.

