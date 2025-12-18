La ampliación de la prohibición de viajes de Donald Trump afecta más a África, pero las reacciones han sido moderadas

Harare, Zimbabue - África ha sido la más afectada por la decisión de la administración de Donald Trump de añadir 20 países a una lista de restricciones de viaje, pero las reacciones en el continente de unos 1,500 millones de personas fueron en gran medida apagadas el miércoles, mientras las naciones afectadas meditaban las implicaciones de la medida y sus próximos movimientos.

Las nuevas restricciones amplían la lista de junio y son más amplias y punitivas que las aplicadas durante la primera presidencia de Trump, que apuntaban en gran medida a los países de mayoría musulmana y que fueron revertidas en 2021.

La Unión Africana instó a Estados Unidos a proteger sus fronteras de “una manera equilibrada, basada en pruebas y que refleje los lazos y la asociación de larga data” entre Estados Unidos y África, declaró el portavoz del bloque, Nuur Mohamu.

La postura fue una repetición de la declaración del bloque en junio, cuando el presidente de Estados Unidos revivió las restricciones de viaje de su primer mandato.

PUBLICIDAD

1 / 19 | En imágenes: 19 países que se afectan con las nuevas reglas de viaje a Estados Unidos. Afganistán. - Ebrahim Noroozi 1 / 19 En imágenes: 19 países que se afectan con las nuevas reglas de viaje a Estados Unidos Afganistán. Ebrahim Noroozi Compartir

La prohibición ampliada

De los cinco países cuyos ciudadanos se incorporaron el martes a la lista de los que tienen prohibida la entrada en Estados Unidos, cuatro están en África: Burkina Faso, Malí, Níger y Sudán del Sur, que ya se enfrentaba a importantes restricciones de viaje. También figuran en la lista Siria y personas con documentos de viaje expedidos por la Autoridad Palestina, que gestiona Cisjordania.

Algunos otros países -entre ellos Sierra Leona, en África, y Laos, en Asia- estaban sujetos a restricciones parciales durante la primera presidencia de Trump y también en junio, y ahora pasaron a la lista de restricciones totales.

Doce de los 15 países que se enfrentan a restricciones parciales también están en África. Se trata de Angola, Benín, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia y Zimbabue. El resto son dos naciones caribeñas -Antigua y Barbuda, y Dominica- y Tonga, en el Pacífico Sur.

Las medidas ampliadas de Trump también vinculan los límites de entrada a la seguridad, la documentación y las preocupaciones por la superación del visado.

La Unión Africana, compuesta por 55 países, advirtió del “potencial impacto negativo de tales medidas en los lazos interpersonales, los intercambios educativos, el compromiso comercial y las relaciones diplomáticas más amplias” construidas durante décadas.

Sierra Leona, que ha pasado a engrosar la lista de países con prohibición total de entrada, declaró el miércoles que esperaba entablar un diálogo con Washington para que revisara la decisión. El empobrecido país de África Occidental afirmó que “mantendrá su compromiso de reforzar la cooperación internacional y abordar las preocupaciones en materia de inmigración planteadas por el gobierno de Estados Unidos”, y añadió que sus funcionarios están “participando activamente en un diálogo continuo y constructivo con las autoridades estadounidenses”.

PUBLICIDAD

En Mali, que se añadió el martes a la lista completa de prohibiciones, el jefe de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Samuel Saye, declaró que era “demasiado pronto para hacer comentarios”, algo de lo que se hicieron eco muchos otros funcionarios de toda África.

Una medida injusta, dicen muchos

Varios analistas y activistas calificaron las medidas de injustas, señal de la incoherencia de las relaciones entre Estados Unidos y África y oportunidad para que rivales de Washington como Rusia y China estrechen aún más sus lazos con África.

Algunos ciudadanos de a pie expresaron su malestar y preocupación.

“Creo que esta postura es injusta porque pinta a todos los nigerianos con la misma brocha”, afirmó Ramlah Ibrahim Nok, abogado mercantilista de Abuja, capital de Nigeria. Nigeria figura en la lista de restricciones parciales.

Muchos nigerianos viajan por “motivos de educación, negocios y turismo”, dijo, y añadió que las autoridades de su propio país también deberían poner de su parte para hacer frente a problemas como el de los visados que se quedan más tiempo del permitido por los nigerianos que viajan a Estados Unidos.

Beverly Ochieng, analista de Control Risks Group en Dakar, capital de Senegal, predijo que la prohibición de Trump probablemente hará que las relaciones entre Estados Unidos y varios países africanos sean “incoherentes, impredecibles y desafiantes.”

La medida también reduce las perspectivas de cooperación y puede empujar a algunos gobiernos a buscar en otra parte la posibilidad de establecer asociaciones sólidas.

“Es muy desafortunado”, dijo Mohamed Keita, un residente maliense de 45 años, añadiendo que la “decisión de Washington puede penalizar a los malienses que hacen negocios con Estados Unidos.”

PUBLICIDAD

También en Malí, Abdoulaye Fofana, de 31 años, dijo temer represalias si las autoridades malienses “aplican el principio de reciprocidad, son los malienses binacionales los que se verán afectados”.

Mal momento

Los entusiastas del deporte también están preocupados, especialmente los que esperan viajar para asistir a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos, país coanfitrión de la competición junto con Canadá y México.

Pape Seye, un taxista de Dakar, dijo que había oído hablar de “exenciones de la FIFA para los jugadores y el personal de los equipos clasificados”, pero que le preocupaba saber si “los aficionados también podrán ir” con la nueva medida.

En Sudán del Sur, que fue añadido a la lista completa de prohibiciones, el activista de derechos humanos Rajab Mohandis dijo que la medida es “una expresión abierta de la creciente frustración de la administración Trump con el gobierno” del país africano.

Añadió que la prohibición es “una forma de invocar consecuencias diplomáticas” tras la preocupación de Estados Unidos por la lenta implementación de un acuerdo de paz firmado en 2018 para poner fin a cinco años de conflicto en Sudán del Sur que dejó más de 400,000 muertos.

___