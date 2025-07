“Estoy agotado. ¿Qué quieren? Es muy duro, no sé si nos están combatiendo a nosotros o a la resistencia (en referencia a las milicias palestinas)” , explica a EFE desde el hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza, uno de los pocos que sigue funcionando en esta zona del enclave con escasos recursos.

“Somos civiles desarmados y no tenemos nada que ver con estos asuntos” , aseveró Uda.

“Los israelíes nos dispararon hasta que lograron tirarnos en el suelo. No hay comida, no tengo nada para comer y por eso me vi obligado hoy a ir a buscar harina. Mis hijos llevan al menos tres días sin comer nada. Se duermen con hambre”, indica a EFE.