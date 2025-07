La cervecería más grande de Pakistán evoluciona de su legado licorero de 165 años

La compañía es atípica en un país donde el alcohol está prohibido para todos, excepto para los no musulmanes, que representan unos 9 millones de personas de un total de 241 millones. Pakistán, una república islámica, prohibió el alcohol para los musulmanes en la década de 1970.

Pero el gobierno ejerce un control significativo sobre la venta y comercialización de bebidas alcohólicas a través de trámites burocráticos y altos impuestos, lo que impulsa al presidente de la cervecería, Isphanyar Bandhara, a expandir la presencia de la compañía en la industria de bebidas no alcohólicas de Pakistán, que, aunque más grande, está más concurrida y es menos lucrativa.

“Incluso le digo a mi personal de unos 2,200 empleados que no podemos dormirnos en los laureles vendiendo alcohol”, dijo Bandhara, la tercera generación de su familia en dirigir el negocio de 165 años que fue fundado por los británicos. “Es un mercado restringido, por lo que tenemos que confiar y centrarnos más en el lado no alcohólico. Ahí es donde creo que me gustaría flexionar mis músculos y llevarme el crédito, en lugar de ser un barón del licor”.