Se adhiere a los criterios de The Trust Project
La esposa de Alí Jameneí muere tras sucumbir a sus heridas tras ataque
La mujer, de 79 años, se encontraba en estado de coma desde el ataque
2 de marzo de 2026 - 10:15 AM
2 de marzo de 2026 - 10:15 AM
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo de la revolución islámica iraní, Alí Jemenei, falleció este lunes a a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado mató a su esposo, anunciaron medios iraníes de prensa.
La mujer, de 79 años, se encontraba en estado de coma desde el ataque, apuntó la agencia noticiosa Tasnim.
Mantente conectado a elnuevodia.com para más detalles.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: