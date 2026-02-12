Opinión
La Habana se queda sin feria del libro por bloqueo petrolero de Estados Unidos

También se cancelaron otros eventos culturales y científicos pautados para esta semana

12 de febrero de 2026 - 5:53 PM

Vista de un parque vacío frente al Museo de la Revolución en La Habana, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Habana- La Feria Internacional del Libro de La Habana, uno de los eventos culturales más importantes de Cuba, no arrancó este jueves como estaba inicialmente previsto, afectada por el asedio petrolero de Estados Unidos.

Como indicó el Instituto Cubano del Libro en un comunicado que la feria “se pospone como consecuencia de la situación extraordinaria que vive el país”. La organización no avanzó una nueva fecha para su realización.

La decisión, como la suspensión de otros actos culturales y científicos, se incluyó dentro del duro plan de contingencia aplicado por el Gobierno cubano para tratar de subsistir sin petróleo importado, cuando la isla sólo produce un tercio de sus necesidades energéticas.

Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. La basura es solo un síntoma más de la crisis total de Cuba: la isla ha perdido un 15% de su producto interno bruto (PIB) en seis años y la escasez de básicos, la inflación, la migración masiva y apagones de más de 20 horas diarias se han convertido en la norma. Cuba reconoció en 2025 sufrir una epidemia por estas enfermedades, pero a finales del año pasado las autoridades dejaron de difundir cifras.
1 / 5 | Entre olores y desechos: la basura se desborda en algunos barrios de La Habana. Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. - Ernesto Mastrascusa

Entre otras medidas, el Ejecutivo ha racionado severamente la venta de combustible, minimizado los servicios hospitalarios y el transporte, e instaurando horarios y formatos a distancia en oficinas públicas y universidades.

La cita, que se iba a celebrar hasta el 22 de febrero, tenía en esta edición a Rusia como país invitado. La última vez que la principal cita literaria del país no se realizó fue en 2021, durante la pandemia de la Covid-19.

Estados Unidos cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministrase combustible a la isla.

El experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas estimó para EFE que, de no recibir nuevos envíos de petróleo, Cuba estaría para marzo en una “grave crisis”.

