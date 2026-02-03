La Ópera de Hamburgo estrena “Monster’s Paradise”, una parodia del presidente estadounidense Donald Trump

Tobias Kratzer habló con incredulidad antes del estreno mundial de “El paraíso de los monstruos”, de Olga Neuwirth y Elfriede Jelinek, que presenta a un Presidente-Rey glotón, voraz e insaciable, que satiriza al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“La metáfora se ha hecho realidad”, declaró el director artístico de la Ópera Estatal de Hamburgo en su despacho el domingo por la mañana. “Realmente espero que en -¿cuántas son, ocho horas? - la obra no esté completamente desfasada, porque hasta ahora siempre se ha acercado más y más a no ser una sátira, sino a ser realidad”.

Jelinek, de 79 años y galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2004, colaboró con Neuwirth por primera vez en dos décadas; el dúo austriaco se unió en un libreto en alemán. Neuwirth, de 57 años, ganó el Premio Grawemeyer de Composición Musical 2022, tres años después de convertirse en la primera mujer compositora con una obra presentada en la Ópera Estatal de Viena.

Los miembros del coro se vistieron de zombis y recorrieron los vestíbulos antes de la ópera y durante el intermedio, junto con princesas al estilo Disney y perritos calientes bailarines. La ópera comenzó con un cartel LED al estilo de Las Vegas y acción en una pasarela.

Una sátira del siglo XIX fue el punto de partida

La obra “Ubu Roi” de Alfred Jarry de 1896 fue la inspiración, una obra profana y escatológica que tuvo una única representación en París, interrumpida por la airada respuesta del público.

Algunos aspectos de los personajes del Rey Wenceslao y Ubu de Jarry se adaptaron a El Rey Presidente para lo que Neuwirth y Jelinek llaman una ópera de Grand Guignol, que se representará en seis funciones hasta el 19 de febrero. La ópera se representará en la Ópera de Zúrich del 8 de marzo al 12 de abril, y la próxima temporada en la Ópera de Graz (Austria). Está prevista una grabación sonora.

El Presidente-Rey entró en un Despacho Oval dorado con una nevera llena de Coca-Cola. Sobre su escritorio había una corona dorada y un botón rojo que expulsaba a visitantes como un imitador de Elvis Presley a la manera de un concurso de televisión mientras parpadeaba un trío de luces rojas en forma de equis. Una mujer parecida a Melania Trump acechaba en el fondo.

“Hace tiempo que conozco la obra de Jarry, pero cuando Trump llegó al poder, pensé instantáneamente en ella”, dijo Jelinek en una respuesta por correo electrónico a preguntas traducidas del alemán.

Vampi y Bampi, una pareja de vampiros propensos a los juegos de palabras cantados por Sarah Defrise y Kristina Stanek, son avatares de los autores durante cinco escenas que se desarrollan a lo largo de 2 horas y 45 minutos, y enmarcan la acción a la manera de las Rheinmaidens y las Norns de Wagner. Al Presidente-Rey (cantado por Georg Nigl) se le opone Gorgonzilla (Anna Clementi), un monstruo engendrado por un accidente nuclear. Uno de los primeros títulos era “Godzilla”, pero se cambió por un problema de derechos.

Mickey y Tuckey, los ayudantes del Presidente-Rey cantados por los contratenores Andrew Watts y Eric Jurenas, se inspiraron en Elon Musk y Mark Zuckerberg, según Kratzer, que dirigió la producción. Cantan frases como: “Nadie tiene números tan altos como tú”.

Charlotte Rampling, en varios vídeos proyectados, interpreta a un personaje llamado La Diosa que defiende la naturaleza y la civilización. Gorgonzilla devora a El Presidente-Rey, pero la criatura también se convierte en un autoritario. La ópera termina con un vídeo de los vampiros a la deriva en una plataforma a lo largo del Elba mientras tocan a Schubert en un piano Bösendorfer, preocupados porque la Tierra ha sido destruida por sus dirigentes.

Extraño retrato de un personaje similar a Trump

En la escenografía y el vestuario de Rainer Sellmaier, el Presidente-Rey adquiere dimensiones descomunales con pañales y corbata dorada, y planta un palo de golf en la roca de Gorgonzilla, como en la foto de la Casa Blanca de Trump aterrizando en Groenlandia. El Presidente-Rey presume de haber ganado “Ohoho” y “Tuxus”, y su ventaja en “Pennsilfania” ni se acerca.

Ataviados con máscaras de la Rana Gustavo y Miss Piggy, los vampiros atacan al Presidente-Rey con mazos y sierras, que no tienen ningún efecto. El que se parece a Miss Piggy imita la falta con un rifle, lo que hace que el Presidente-Rey levante el puño en señal de desafío.

“Los poderosos siempre tienen miedo del humor”, afirma Neuwirth. “Por ejemplo, Hitler tenía tanto miedo de `El (Gran) Dictador’ de Charlie Chaplin -la veía a escondidas en su habitación de Berlín- porque temen que se rían de ellos. Tienen ese ego, que no se permiten cuestionar”.

Neuwirth compuso para una orquesta del tamaño de Mozart, a la que añadió una guitarra eléctrica y una batería, mientras los personajes utilizaban a menudo Sprechstimme -cantos hablados-. El director Titus Engle fusionó los múltiples géneros musicales de Neuwirth.

“No estoy interpretando al presidente estadounidense, pero se le parece mucho”, dijo Nigl. “Interpreto a un misógino. Interpreto a un fanfarrón. Interpreto a un estafador, a un despreciador”.

Nigl interpretó al Presidente ruso Vladimir Putin el año pasado en “Die Kreide im Mund des Wolfs (La tiza en la boca del lobo)”, de Gordon Kampe. Nigl dijo que sus palabras más importantes en esta ópera son cuando canta: “Quien tiene millones no necesita votantes”.

La reacción de Trump está en sus mentes

Neuwirth prometió que “nunca volvería a escribir una ópera”, y añadió que revelaría sus motivos más adelante.

Es consciente de que podría sufrir repercusiones por parte de la administración estadounidense.

“Tengo un poco de miedo porque quiero seguir entrando en Estados Unidos”, dijo.

Jelinek permaneció indiferente.