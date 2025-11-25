La visita del papa León XIV reaviva la esperanza en un Líbano asolado por la guerra y la crisis

Mireille Khoury encendió una vela junto a un retrato de su difunto hijo, Elías, rodeada de imágenes de Jesús y la Virgen María, como hace cada noche cuando regresa a su apartamento de Beirut después del trabajo.

Elias sólo tenía 15 años cuando murió en la explosión ocurrida en agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que arrasó los barrios circundantes de la capital libanesa. Desde entonces, Khoury ha sido una de las familias que han convocado protestas mensuales pidiendo justicia para las 218 personas que murieron al detonar cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenado indebidamente.

Su número ha disminuido a medida que la investigación se ha estancado y las esperanzas de rendición de cuentas se han desvanecido. Pero la próxima visita del papa León XIV al Líbano ha reavivado un rayo de esperanza para Khoury y muchos otros habitantes de este pequeño país asolado por la crisis.

“Necesitamos muchas oraciones, y necesitamos un milagro para que este país continúe”, dijo Khoury, que tiene previsto unirse al pontífice en una oración silenciosa en el lugar de la explosión del puerto el último día de su visita al Líbano.

La visita, que comenzará el domingo, forma parte del primer viaje oficial al extranjero del papa León y supone el cumplimiento de una promesa hecha por su predecesor, el papa Francisco, de visitar el Líbano, un país de mayoría musulmana donde aproximadamente un tercio de la población es cristiana. León también visitará Turquía.

Se trata de la cuarta visita de un papa al Líbano, y envía un poderoso mensaje de apoyo en un momento en que la inestabilidad regional y el agravamiento de la crisis interna han dejado al país en una situación precaria.

Desde 2019, Líbano se ha visto azotado por la agitación política, el colapso de su moneda y su sistema bancario, la explosión del puerto y, más recientemente, una guerra entre Israel y el grupo militante Hezbolá. La guerra diezmó grandes franjas del sur y el este de Líbano, dejando más de 4,000 muertos, entre ellos cientos de civiles, y causando una destrucción estimada en $11,000 millones.

A muchos libaneses les parece que la intervención divina es la única solución para su país.

No visitará el sur asolado por la guerra

En el pueblo de Dardghaya, una comunidad mixta de cristianos y musulmanes chiíes del sur del Líbano, una docena de fieles se reunieron para la misa de un domingo reciente en una pequeña sala del sótano. Imágenes de Jesús, la Virgen María y San Jorge -el homónimo de la iglesia- miraban desde las paredes blancas recién pintadas mientras una niña pequeña agitaba un incensario.

Sobre ellos, la centenaria iglesia griega melquita de la ciudad seguía en ruinas tras ser alcanzada por un ataque israelí durante la guerra Israel-Hezbolá del año pasado.

A pesar del alto el fuego negociado con Estados Unidos que entró en vigor en noviembre de 2024, Israel ha seguido llevando a cabo ataques casi diarios en el sur de Líbano -y, ocasionalmente, en los suburbios de la capital- que, según afirma, tienen como objetivo impedir la reconstrucción de Hezbolá. La precaria situación ha disuadido a muchos antiguos fieles de regresar a Dardghaya.

El sacerdote de la iglesia, el padre Maurice el Khoury, dijo sentir “una gran esperanza” de que la visita del Papa León “provoque un cambio radical en la trayectoria del Líbano”.

“No queremos decir que la visita del papa es sólo para los cristianos”, dijo el Khoury. “La visita del Papa es una bendición y una salvación para todo Líbano”.

Aun así, muchos habitantes del sur del Líbano se mostraron decepcionados por el hecho de que el itinerario del pontífice no incluyera una visita a sus zonas asoladas por la guerra, similar al viaje del Papa Francisco a la devastada ciudad de Mosul cuando visitó Irak en 2021.

Georges Elia, miembro de la congregación de Dardghaya, dijo que asistirá a una reunión entre el pontífice y grupos de jóvenes en el Patriarcado Maronita de Bkerki, en el norte del Líbano.

Pero aún mantiene la esperanza de una visita papal sorpresa al sur, una “tierra sagrada, por donde una vez caminó Jesucristo”, dijo. “El sur está sangrando, y necesita que (el Papa) nos ayude a volver y mantenernos firmes en nuestra tierra”.

Sólidos lazos vaticanos a través de una historia turbulenta

La primera visita de un papa al Estado libanés moderno, en 1964, se produjo en una época próspera que muchos consideran hoy con nostalgia la edad de oro del país. Se produjo en un momento de calma entre la primera guerra civil del país en 1958 y los 15 años de luchas internas que comenzaron en 1975.

Las visitas papales posteriores se produjeron cuando el país se estaba reconstruyendo tras aquella violencia, a finales de la década de 1990; y en 2012, durante el punto álgido del conflicto sirio y la crisis de refugiados que se extendió al Líbano.

Desde su fundación, Líbano se concibió como un refugio para los cristianos. Mantiene fuertes lazos con el Vaticano desde su independencia del dominio francés en 1943, y durante siglos antes de la creación del pequeño Estado mediterráneo.

Históricamente, la Iglesia católica ha contribuido a la creación de muchas instituciones en Líbano, como escuelas, hospitales y centros de investigación, creando una relación única no sólo con los cristianos libaneses, sino también con su población musulmana y otras poblaciones no cristianas.

El historiador Charles Hayek afirmó que Líbano siempre ha comprendido la importancia de mantener fuertes lazos con el Vaticano.

“Todos los libaneses de todas las comunidades comprendieron que para que un país pequeño sea escuchado, hay que presionar”, dijo Hayek. Por eso, los primeros ministros, que por convención en Líbano son siempre musulmanes suníes, se han unido a los presidentes cristianos maronitas para presionar a favor de las visitas papales, dijo.

En la agenda del papa León XIV figura un diálogo interreligioso con los jefes del puñado de confesiones cristianas y musulmanas del país en el corazón de la capital libanesa, donde se produjeron protestas antisistema en 2019, y en una zona que sufrió algunos de los peores daños en la explosión del puerto.

Continuación del legado de apoyo del papa Francisco

Mireille Khoury dijo que el predecesor del papa León, el papa Francisco, continuó apoyando a las familias de las víctimas de la explosión del puerto incluso cuando la presión mundial sobre el Estado libanés para que rindiera cuentas disminuyó.

Francisco incluso invitó a familiares de las víctimas, entre ellos Khoury, al Vaticano. Pero ella no pudo ir.

“Las últimas vacaciones que pasé con mi hijo fueron en Roma, y me resultó muy difícil volver. Me sentí incapaz de hacerlo emocionalmente”, dijo Khoury. Aún así, se sintió reconfortada y con “paz espiritual” tras escuchar las palabras de apoyo del Papa a las familias.

Khoury espera poder reunirse con el nuevo Papa, aunque sea brevemente, para pedirle que siga hablando de la explosión del puerto para que la investigación no caiga en el olvido.

“Le rogaré y le pediré que siga presionando para que este caso no sea como cualquier otro en Líbano”, dijo.

Dice que espera que la visita del Papa le ayude a fortalecer una fe que a menudo es lo único que la mantiene en pie.