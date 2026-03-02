Las aerolíneas sufren fuertes descensos en Bolsa por el ataque de EEUU e Israel a Irán

Madrid - Las principales aerolíneas europeas han sufrido este lunes fuertes pérdidas en los mercados tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, ya que a la cancelación de rutas por el cierre del espacio aéreo se suma el repunte del precio del petróleo, que subía cerca del 8%.

Al cierre del mercado en el Viejo Continente, las aerolíneas figuraban entre las empresas con mayores caídas en Bolsa.

Las mayores bajadas de la jornada las han protagonizado las compañías nórdica Norse Atlantic ASA, que se ha desplomado un 12.24 %; y Finnair, que ha cedido un 11.03%.

Por su parte, Air France KLM ha perdido el 9.43 %; Aegean Airlines el 7 %; IAG, el 4.72 %; y Lufthansa, el 4.05 %

Ryanair ha sido la que menos ha retrocedido, un 1.57 %.

A la hora del cierre del mercado europeo, en Wall Street, Frontier Group Holding, era la que más se devaluaba, más del 10%, a la par que Air Canada cedía un 6.2 %; IAG, en su cotización americana, un 4.72 %; American Airlines Group, un 4.41 %; y JetBlue Airways, un 4.24 %.

Con pérdidas menos elevadas se encontraban United Airlines Holdings (-3.47 %), Delta Air Lines (-2.48 %), Southwest Airlines (-1.81 %) y Alaska Air Group (0.68 %).

Las compañías europeas y estadounidenses seguían así la tendencia marcada de madrugada en el cierre de los mercados asiáticos y de las antípodas, donde la australiana Qantas se dejaba un 5.43 % y la neozelandesa Air New Zealand un 0.90 %.

Como apunta el analista de IG Sergio López, las ventas obedecen al encarecimiento del combustible y a las cancelaciones, que comprimen márgenes “en el peor momento”, ya que las aerolíneas son negocios “que se rompen” cuando el combustible sube y la demanda cae al mismo tiempo.

A ello hay que sumar las suspensiones debidas al cierre de los espacios aéreos y a la prudencia, de modo que las grandes aerolíneas asiáticas de China, India, Singapur o Japón han cancelado sus conexiones con Oriente Medio, punto intermedio frecuente de rutas hacia Europa y otros lugares.

El analista de IG explica que el transporte aéreo suma “dos impactos simultáneos”, el riesgo operativo por espacios aéreos cerrados y el sobrecoste de rutas más largas con mayor consumo de combustible.