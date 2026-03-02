Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos confirma un cuarto militar muerto en la guerra contra Irán

El Comando Central había informado el domingo sobre el fallecimiento de tres soldados y otros heridos

2 de marzo de 2026 - 10:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó este lunes un cuarto militar muerto durante la operación “Furia Épica”, lanzada para acabar con el régimen en Irán.

Este soldado fue herido de gravedad “en los ataques iniciales a Irán” del sábado y ha muerto ahora por las heridas, según informó en un comunicado el Centcom, sin dar más detalles.

Estados Unidos había informado este domingo sobre la muerte de tres de sus militares sin precisar cómo o dónde se produjeron los fallecimientos y también informó de cinco heridos.

Agregó que varios otros soldados sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio.

Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Un grupo de manifestantes ondea banderas iraníes en apoyo al gobierno y en contra de los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán.
1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH

En su comunicado de este lunes, el Centcom reiteró que la identidad de los caídos se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares.

“Las principales operaciones de combate continúan y nuestra labor de respuesta continúa”, insistió el mando militar estadounidense.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, cuando murió el ayatolá junto a buena parte de la cúpula militar iraní, y han continuado con varias oleadas de ataques sobre Teherán.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington donde la potencia norteamericana mantiene bases militares.

Este lunes, el Centcom también confirmó de que los tres aviones militares estadounidenses que se accidentaron en Kuwait cayeron “por error” por “fuego amigo” kuwaití, y que sus tripulantes se eyectaron a tiempo y están “en condición estable”.

IránBreaking NewsEstados UnidosIsraelFuerzas Armadas de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
