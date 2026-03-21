Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

León XIV anima a contener a “sembradores de odio” que arrastran al mundo a “la barbarie”

El pontífice estadounidense mantuvo una audiencia en el Vaticano con el movimiento de los Focolares

21 de marzo de 2026 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El papa León XIV. (Alessandra Tarantino)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV ha animado este sábado a contener a los “sembradores de odio” que arrastran a la humanidad a la “barbarie”, durante la audiencia que ha mantenido en el Vaticano con el movimiento de los Focolares.

RELACIONADAS

El pontífice estadounidense agradeció a los miembros de esta organización por “testimoniar constantemente una nueva posibilidad de vida fraternal, reconciliada y alegre, entre personas de distintas edades, culturas, lengua y fe”.

“Es una semilla simple pero potente que atrae a miles de mujeres y hombres y suscita vocaciones, genera un impulso evangelizador, pero también obras sociales, culturales, artísticas y económicas y es fermento de diálogo ecuménico e interreligioso”, declaró.

Acto seguido, sostuvo que “actualmente se necesita mucho de dicho fermento de unidad” porque, alegó, “el veneno de la división y la conflictividad tiende a envenenar los corazones y las relaciones sociales”.

“Esto debe ser confrontado con un ejemplo evangélico de unidad, de diálogo, de perdón y de paz”, dijo.

Y agregó: “También a través de ustedes, Dios ha preparado, en las décadas pasadas, un gran pueblo de la paz, que precisamente en este momento histórico está llamado a servir de contrapeso y de contención frente a tantos sembradores de odio que hacen retroceder a la humanidad hacia formas de barbarie y de violencia”.

El Movimiento de los Focolares, reconocido por la iglesia desde el año 1964, fue fundado por la italiana Chiara Lubich tras la Segunda Guerra Mundial y está presente en 140 países, en comunidades compuestas por personas de distintas culturas y religiones.

Ante sus representantes, reunidos hasta hoy en una asamblea general celebrada en el pueblo romano de Rocca di Papa, León XIV ha recomendado unidad pero también “transparencia a todos los niveles” y la implicación de todos los miembros del movimiento.

No obstante, antes de empezar con la audiencia, el pontífice se disculpó por su retraso al llegar, con tono de broma.

“Espero que hayáis traído un almuerzo en la bolsa o algo mientras esperabais (...) Muchas gracias por la paciencia pero la mañana ha sido un poco así... me alegra que hayáis esperado”, dijo.

Tags
Breaking NewsPapa León XIVIglesia Católica
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 21 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: