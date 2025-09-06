Opinión
Liberan a influencer estadounidense detenido en base aérea en la Antártida

Las autoridades chilenas aseguran que el joven les mintió al proporcionarles “datos falsos del plan de vuelo”

6 de septiembre de 2025 - 5:04 PM

El piloto estadounidense Ethan Guo posa para los fotógrafos en Ginebra, Suiza, el martes 6 de agosto de 2024, antes de despegar desde el Aeropuerto de Ginebra para intentar alcanzar el récord mundial de vuelo en solitario en los siete continentes. (Salvatore Di Nolfi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Punta Arenas, Chile— Un piloto e influencer estadounidense de redes sociales que estuvo detenido en una base aérea chilena en la Antártida durante dos meses tras aterrizar un avión sin permiso fue liberado el sábado en el continente, donde debe pagar $30.000 en multas.

RELACIONADAS

Ethan Guo, quien tenía 19 años cuando comenzó su misión de recaudación de fondos para la investigación del cáncer, intentaba convertirse en la persona más joven en volar solo a los siete continentes.

Pero fue detenido cuando las autoridades chilenas dijeron que les mintió al proporcionarles “datos falsos del plan de vuelo”. Los fiscales dijeron que solo se le permitió volar sobre Punta Arenas, en el sur de Chile, pero que continuó hacia el sur, dirigiéndose a la Antártida en su Cessna 182Q, una aeronave ligera de un solo motor conocida por su versatilidad.

Tras aterrizar en el territorio antártico de Chile el 28 de junio, fue detenido en una base militar en medio de negociaciones legales entre sus abogados y el gobierno. Guo, quien es originario de Tennessee y cumplió 20 años en julio, pasó dos meses viviendo en la base con comunicaciones limitadas y temperaturas bajo cero en el invierno antártico.

Fue liberado por un juez chileno con la condición de que donara las decenas de miles de dólares recaudados a una fundación de cáncer infantil dentro de 30 días y abandonara el país lo antes posible. También tiene prohibido ingresar al territorio chileno durante tres años.

El abogado del influencer, Jaime Barrientos, dijo a The Associated Press que Guo aterrizó porque tuvo que desviar su aeronave debido a malas condiciones climáticas, y que sí recibió autorización de las autoridades chilenas.

“Para su sorpresa, cuando estaba próximo a despegar de regreso a Punta Arenas fue detenido, en un proceso que, desde mi perspectiva, fue una total exageración”, afirmó el abogado.

Barrientos dijo estar conforme con el acuerdo alcanzado con las autoridades.

Guo aterrizó el sábado en Punta Arenas a bordo de un barco de la armada, vistiendo una camiseta de la selección nacional de fútbol de Chile, y se mostró amigable con la prensa después de desembarcar, describiendo su detención como una experiencia “mundana” con “libertades limitadas”.

“El pueblo chileno ha sido increíblemente hospitalario, han sido personas fantásticas. Me cuidaron. Me enseñaron español y me trataron como familia”, manifestó.

